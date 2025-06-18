Заболеваемость раком аппендикса выросла в 4 раза среди миллениалов, – исследования

Ранее редкое онкологическое заболевание –рак аппендикса – в последние десятилетия встречается все чаще. В частности, заболевание фиксируют среди людей среднего возраста, представителей поколения X (1965–1980) и миллениалов (1981–1996).

Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, передает 24 Канал. Отмечают, что в США ежегодно диагностируют 1 – 2 случая рака аппендикса на миллион человек. Однако, новые данные все же демонстрируют тревожный рост частоты заболевания.

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Справочно. Аппендикс – это небольшой орган, играющий роль в работе иммунной системы, и расположенный в нижней правой части живота.

Детали исследования

Ученые проанализировали данные 4858 людей в возрасте от 20 лет с диагнозом рак аппендикса (диагноз был поставлен в период с 1975 по 2019 год). Проанализировав данные, ученые установили, что частота рака аппендикса среди людей, рожденных в 1976 – 1984 годах, была более чем в три раза выше, чем среди рожденных в 1941 – 1949 годах. А у представителей поколения 1981 – 1989 годов рождения – в четыре раза выше.

Важно. Такая тенденция роста действительно тревожная, ведь подобный рост заболеваемости наблюдается также и по другим видам рака желудочно-кишечного тракта: толстой кишки, прямой кишки и желудка.

Возможные причины

Хотя причины увеличения количества случаев сложно определить, ученые предположили, что на это могут влиять факторы окружающей среды, такие как качество воздуха, воды или пищи. В то же время объяснить это нельзя только улучшением диагностики, поскольку часто опухоли аппендикса обнаруживают случайно – во время операций.

Изучение этого вопроса является важным, ведь специфических рекомендаций по скринингу рака аппендикса пока не существует, а выявить его достаточно сложно. В то же время среди симптомов: боль в животе или тазу, вздутие, тошнота и рвота. Лечение зависит от стадии болезни, зачастую больного оперируют, а при распространении метастазов – рекомендуют курс химиотерапии.