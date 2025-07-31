Щоб суттєво покращити здоров’я при діабеті, не обов’язково займатися спортом щодня. Всього 1–2 тренування на тиждень – навіть лише у вихідні – можуть значно знизити ризик небезпечних ускладнень, особливо захворювань серця.

Ці результати стануть справжньою знахідкою для тих, хто через роботу чи сімейні турботи не має змоги тренуватися регулярно, пише 24 Канал з посилання на Annals of Internal Medicine.

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Нове дослідження фізичної активності

Міжнародна команда науковців із США, Китаю та Австралії проаналізувала, як фізична активність впливає на людей із діабетом – адже для них рух життєво необхідний для боротьби з інсулінорезистентністю та іншими ускладненнями.

У дослідженні взяли участь понад 51 тисяча дорослих із діабетом. Їх поділили на чотири групи:

ті, хто взагалі не займався спортом;

ті, хто тренувався менше за рекомендовані 150 хвилин на тиждень;

ті, хто розподіляв ці 150 хвилин на три і більше тренувань;

і ті, хто "відпрацьовував норму" за 1 – 2 заняття у вихідні.

Як фізична активність допомагає людям з діабетом?

Результати вразили навіть досвідчених медиків: будь-яка фізична активність, навіть нерегулярна, зменшує ризик передчасної смерті. Але найкращий ефект показали саме "воїни вихідного дня". У тих, хто займався спортом лише у вихідні, ймовірність померти з будь-якої причини була нижчою на 21%, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань – на цілих 33%.

Навіть ті, хто тренувався частіше, але розділяв навантаження, показали трохи менший ефект: ймовірність смерті зменшувалася на 17%, а ризик від хвороб серця – на 19%.

Отже, навіть якщо у вас немає можливості відвідувати спортзал у будні, не впадайте у відчай! Інтенсивні або навіть одиночні тренування на вихідних здатні суттєво зміцнити здоров’я та знизити ризики для людей із діабетом. Головне – не сидіти весь час без руху.