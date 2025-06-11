Без свердління і пломб: знайшли новий і доступний спосіб боротьби з карієсом

Інноваційний спосіб профілактики й лікування карієсу може змінити підхід до стоматології. Йдеться про рідину з фтором, яку просто наносять на поверхню зуба – без болісного свердління чи застосування агресивних інструментів.

Така процедура не лише знищує шкідливі бактерії, що спричиняють карієс, а й допомагає зубній емалі відновлюватися природним шляхом, пише 24 Канал з посилання на JAMA Network Open.

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Новий засіб проти карієсу

Завдяки простоті використання рідини пацієнтам потрібно відвідувати стоматолога лише один-два рази на рік, що особливо важливо в регіонах із високою вартістю медичних послуг чи дефіцитом фахівців. Останні дані дослідження вказують: цей метод забезпечує не гірший захист, ніж традиційне пломбування.

У ході дослідження, проведеного серед 1600 школярів, частині дітей видаляли уражені ділянки карієсу ручними інструментами та встановлювали пломби, а іншим – наносили діамінфторид срібла, препарат, схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Ефективніший, ніж пломби

Протягом чотирьох років виявилось, що середній рівень ураження зубів серед тих, кому застосовували рідину, був нижчим (38%) у порівнянні з групою пломбування (45%). Ба більше, у більшої частини дітей з пломбами карієс з’являвся знову, тоді як після лікування діамінфторидом срібла повторні випадки фіксували у 45% школярів.

Дослідники наголошують: використання діамінфториду срібла з дитячого віку є перспективним шляхом для збереження зубів здоровими навіть у дорослому житті.