У Житомирській області стався резонансний випадок – 54-річного акушер-гінеколога підозрюють у недбалості, що призвела до смерті новонародженого. Лікаря звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, які, згідно зі слідством, призвели до смерті.

Подія трапилася влітку 2022 року. До медиків звернулася 31-річна жінка на 40 тижні вагітності зі скаргами на болі та підозрілими переймами, повідомляють у Нацполіції та обласній прокуратурі, пише 24 Канал.

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Смерть дитини під час пологів в Житомирі

Породіллю госпіталізували для спостереження. Наступного дня у неї діагностували передчасний розрив плодових оболонок, проте лікарі вирішили продовжувати стежити за її станом, проводячи періодичні огляди. За результатами цих оглядів, стан породіллі та дитини оцінювався як задовільний.

Коли прийшов час пологів, роботою зайнявся черговий 54-річний акушер-гінеколог. Жінка знову поскаржилася на гострий біль унизу живота, однак, за даними прокуратури, лікар не призначив додаткових обстежень і, не маючи достатніх підстав, ввів їй знеболювальний препарат. Не було своєчасно проведено й кесарів розтин, хоча стан пацієнтки цього вимагав.

На ранок ситуація ускладнилася: жінка продовжувала скаржитися, з’явилися ознаки небезпечного для життя стану. Сталося передчасне відшарування плаценти, а дитина почала страждати від гострого браку кисню. Лише після цього було виконано кесарів розтин, однак, на жаль, немовля вже не подавало ознак життя.

Звинувачення лікарю

Слідство дійшло висновку, що лікар мав усі можливості забезпечити належний нагляд і допомогу породіллі, його кваліфікація дозволяла діяти професійно. Однак порушення медичних протоколів і зволікання з діагностикою призвели до трагічних наслідків: у жінки відбулася тривала внутрішньоматкова кровотеча, а плід постраждав через гіпоксію.

Акушеру-гінекологу пред’явлено підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі до двох років, виправні роботи, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися медичною практикою на термін до п’яти років.