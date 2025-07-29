В Житомирской области произошел резонансный случай – 54-летнего акушер-гинеколога подозревают в халатности, приведшей к смерти новорожденного. Врача обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которые, согласно следствию, привели к смерти.

Происшествие случилось летом 2022 года. К медикам обратилась 31-летняя женщина на 40 неделе беременности с жалобами на боли и подозрительными схватками, сообщают в Нацполиции и областной прокуратуре, пишет 24 Канал.

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Смерть ребенка во время родов в Житомире

Роженицу госпитализировали для наблюдения. На следующий день у нее диагностировали преждевременный разрыв плодных оболочек, однако врачи решили продолжать следить за ее состоянием, проводя периодические осмотры. По результатам этих осмотров, состояние роженицы и ребенка оценивалось как удовлетворительное.

Когда пришло время родов, работой занялся очередной 54-летний акушер-гинеколог. Женщина снова пожаловалась на острую боль внизу живота, однако, по данным прокуратуры, врач не назначил дополнительных обследований и, не имея достаточных оснований, ввел ей обезболивающий препарат. Не было своевременно проведено и кесарево сечение, хотя состояние пациентки этого требовало.

На утро ситуация осложнилась: женщина продолжала жаловаться, появились признаки опасного для жизни состояния. Произошла преждевременная отслойка плаценты, а ребенок начал страдать от острой нехватки кислорода. Только после этого было выполнено кесарево сечение, однако, к сожалению, младенец уже не подавал признаков жизни.

Обвинение врачу

Следствие пришло к выводу, что врач имел все возможности обеспечить надлежащий надзор и помощь роженице, его квалификация позволяла действовать профессионально. Однако нарушение медицинских протоколов и промедление с диагностикой привели к трагическим последствиям: у женщины произошло длительное внутриматочное кровотечение, а плод пострадал из-за гипоксии.

Акушеру-гинекологу предъявлено подозрение по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит ограничение или лишение свободы до двух лет, исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься медицинской практикой на срок до пяти лет.