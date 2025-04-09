У Британії жінка, якій пересадили матку сестри, народила дитину

У Великій Британії 36-річна Грейс Девідсон, яка народилася без матки, вперше стала мамою завдяки пересадці органа від старшої сестри. Це перший такий випадок у країні.

У жінки була відсутня матка

Грейс мала рідкісне вроджене захворювання: її яєчники функціонували нормально, але матки не було. Разом із чоловіком вона пройшла лікування безпліддя, під час якого медики відібрали та заморозили 7 ембріонів, повідомляє The Guardian, передає 24 Канал.

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Трансплантація матки і

У лютому 2023 року їй пересадили матку 42-річної сестри Емі Перді, яка вже мала двох дітей. Через кілька місяців один із ембріонів підсадили за допомогою ЕКЗ.

Увесь період вагітності жінка приймала імунодепресанти, аби організм не відторгнув пересаджений орган.

Жінка народила здорову дитину

У лютому 2025 року Грейс народила здорову дівчинку – під час планового кесаревого розтину в одній із лондонських клінік. Маленьку назвали Емі Ізабель – на честь сестри-донорки та хірургині Ізабель Кіроги, яка провела трансплантацію.

Довідково. Цей випадок став медичним проривом для Великої Британії. У світі перша така пересадка, що завершилася народженням дитини, відбулася у 2014 році. Відтоді було проведено понад 130 трансплантацій матки, з яких 65 завершилися успішними пологами.