У США в жінки народилася дитина через 4 місяці після смерті

В одній із лікарень Атланти сталася подія, яка викликала широкий суспільний резонанс, народився син Адріани Сміт, жінки, у якої лікарі констатували смерть мозку ще під час вагітності. Її організм кілька місяців підтримували в стані штучної життєдіяльності — відповідно до законів штату Джорджія, що обмежують проведення абортів.

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