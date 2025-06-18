У США в жінки народилася дитина через 4 місяці після смерті
- В Атланті народився син жінки, яка перебувала в стані смерті мозку під час вагітності.
- Організм підтримували в стані штучної життєдіяльності через закони штату Джорджія, що обмежують аборти.
В одній із лікарень Атланти сталася подія, яка викликала широкий суспільний резонанс, народився син Адріани Сміт, жінки, у якої лікарі констатували смерть мозку ще під час вагітності. Її організм кілька місяців підтримували в стані штучної життєдіяльності — відповідно до законів штату Джорджія, що обмежують проведення абортів.
Виношування дитини після смерті
30-річна медсестра на дев'ятому тижні другої вагітності була госпіталізована зі скаргами на задишку та хрипи.. Комп'ютерна томографія виявила у неї множинні тромби в мозку, а пізніше лікарі зафіксували смерть мозку, пише 24 Канал з посилання на NBC News.
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Через законодавство штату, що забороняє переривання вагітності в подібних випадках, медики були зобов'язані підтримувати роботу її організму, щоб дати дитині шанс на життя. Як розповіла родина Сміт, можливості ухвалити рішення про припинення життєзабезпечення їм не надали.
Екстрений кесарів розтин
Про народження хлопчика, якого назвали Ченсом (у перекладі Шанс), повідомила журналістам мати Адріани – Ейпріл Ньюкірк. За її словами, малюк з'явився на світ передчасно 13 червня, за допомогою екстреної операції кесаревого розтину, тому що тіло жінки почало проявляти ознаки гниття і це загрожувало плоду.
Вага новонародженого – близько 800 грамів. Зараз його стан контролюють лікарі відділення інтенсивної терапії новонароджених.
Ми сподіваємося, що з ним усе буде добре. Він справжній борець, і ми просимо всіх небайдужих підтримати його молитвами,
– розповіла жінка
Після народження дитини лікарі мають намір відключити Адріану Сміт від апаратів життєзабезпечення. Цей випадок знову порушує важливі питання медичної етики, законодавства та прав сімей у надскладних життєвих ситуаціях.
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