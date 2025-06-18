В США у женщины родился ребенок через 4 месяца после смерти

В одной из больниц Атланты произошло событие, которое вызвало широкий общественный резонанс, родился сын Адрианы Смит, женщины, у которой врачи констатировали смерть мозга еще во время беременности. Ее организм несколько месяцев поддерживали в состоянии искусственной жизнедеятельности - в соответствии с законами штата Джорджия, ограничивающими проведение абортов.

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