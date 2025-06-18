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Здоровье 24 Медицина В США у женщины родился ребенок через 4 месяца после смерти
18 июня, 17:16
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В США у женщины родился ребенок через 4 месяца после смерти

Александр Бевза
Основні тези
  • В Атланте родился сын женщины, которая находилась в состоянии смерти мозга во время беременности.
  • Организм поддерживали в состоянии искусственной жизнедеятельности из-за законов штата Джорджия, ограничивающих аборты.

В одной из больниц Атланты произошло событие, которое вызвало широкий общественный резонанс, родился сын Адрианы Смит, женщины, у которой врачи констатировали смерть мозга еще во время беременности. Ее организм несколько месяцев поддерживали в состоянии искусственной жизнедеятельности - в соответствии с законами штата Джорджия, ограничивающими проведение абортов.

Вынашивание ребенка после смерти

30-летняя медсестра на девятой неделе второй беременности была госпитализирована с жалобами на одышку и хрипы. Компьютерная томография обнаружила у нее множественные тромбы в мозге, а позже врачи зафиксировали смерть мозга, пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Из-за законодательства штата, запрещающего прерывание беременности в подобных случаях, медики были обязаны поддерживать работу ее организма, чтобы дать ребенку шанс на жизнь. Как рассказала семья Смит, возможности принять решение о прекращении жизнеобеспечения им не предоставили.

Экстренное кесарево сечение

О рождении мальчика, которого назвали Ченсом (в переводе Шанс), сообщила журналистам мать Адрианы – Эйприл Ньюкирк. По ее словам, малыш появился на свет преждевременно 13 июня, с помощью экстренной операции кесарева сечения, потому что тело женщины начало проявлять признаки гниения и это угрожало плоду.

Вес новорожденного – около 800 граммов. Сейчас его состояние контролируют врачи отделения интенсивной терапии новорожденных.

Мы надеемся, что с ним все будет хорошо. Он настоящий борец, и мы просим всех неравнодушных поддержать его молитвами, 
– рассказала женщина

После рождения ребенка врачи намерены отключить Адриану Смит от аппаратов жизнеобеспечения. Этот случай снова поднимает важные вопросы медицинской этики, законодательства и прав семей в сверхсложных жизненных ситуациях.

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