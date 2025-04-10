Одним из методов ЭКО является интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ), что предусматривает введение сперматозоида непосредственно в яйцеклетку в лабораторных условиях. сообщает 24 Канал со ссылкой на Reproductive BioMedicine Online.

Также на тему Революция в лечении рассеянного склероза: ученые получили научный "Оскар" за прорыв

Недостатки ручного оплодотворения

Главной целью этого метода является преодоление мужского бесплодия, поскольку сперматозоидам не нужно самостоятельно попадать в яйцеклетку После этого полученные эмбрионы переносятся в матку. Альтернативой ИКСИ является смешивание сперматозоидов и яйцеклеток в лаборатории с ожиданием естественного оплодотворения, но этот способ обычно имеет меньшую успешность, хотя и проще.

Для выполнения процедуры ИКСИ нужна высокая точность и профессионализм медицинских специалистов.

Как и люди в любой профессии, медики могут уставать или отвлекаться, что увеличивает вероятность ошибок, которые могут повлиять на успешность зачатия и рождения ребенка,

– объясняет Жак Коэн, ведущий научный сотрудник компании Conceivable Life Sciences в Нью-Йорке.

Эта компания разработала уникальную рабочую станцию, которая выполняет все 23 этапа стандартной процедуры ИКСИ в полностью автоматизированном режиме. Оператор контролирует процесс в реальном времени нажатием кнопки, при этом наблюдение можно осуществлять даже удаленно. Обычно все эти этапы ИКСИ выполняются вручную.

На одном из этапов система использует искусственный интеллект для отбора наиболее здоровых сперматозоидов на основе внешнего вида. Далее лазер применяется для обездвиживания хвостов сперматозоидов, чтобы их было легче захватить. Затем сперматозоиды вводятся в заранее подготовленные яйцеклетки. Ранее подобные автоматизированные подходы уже тестировались, но некоторые этапы все еще выполнялись вручную.

Первый ребенок рожденный после искусственного оплодотворения

В эксперименте приняли участие бездетная пара из Мексики: мужчина имел сперматозоиды с пониженной подвижностью, а у женщины были трудности с производством яйцеклеток, поэтому для процедуры использовали донорский материал.

Пять из восьми донорских яйцеклеток были оплодотворены с помощью автоматизированной системы, что привело к созданию четырех эмбрионов. Остальные три яйцеклетки были оплодотворены вручную методом ИКСИ, и все они тоже превратились в эмбрионы.

После этого искусственный интеллект выбрал два лучших эмбриона на основе анализа хромосом. На выполнение всей процедуры было потрачено около 10 минут (по сравнению с 1 минутой 22 секундами при ручном ИКСИ). Оператор, который находился за 3700 км, удаленно контролировал процесс. В будущем технология сможет работать полностью автономно, без участия человека.

Из двух эмбрионов один не развился, а другой привел к беременности, успешно завершенной рождением здорового мальчика на 38 неделе.

Профессор Джойс Гарпер из Университетского колледжа Лондона назвала этот результат удивительным доказательством концепции. Однако она подчеркнула необходимость масштабных исследований, чтобы сравнить автоматизированные и ручные методы ИКСИ.

В то же время профессор выразила сомнение относительно широкого внедрения этой технологии в ближайшее время из-за ее высокой стоимости. Впрочем, Жак Коэн надеется, что дальнейшая оптимизация и стандартизация системы позволят снизить расходы как для клиник, так и для пациентов.