Ціни неадекватні, – Зеленський розкритикував аптечні мережі

Президент України Володимир Зеленський розкритикував аптечні мережі та виробників через ціни на ліки. За його словами, вони повинні створити більш комфортні умови для населення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення глави держави. Зазначається, що кілька рішень майже фіналізовані – вже є чіткий шлях виконання.

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Зеленський анонсував засідання РНБО

Володимир Зеленський розповів, що в понеділок, 10 лютого, була проведена нарада за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко та міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо цін на ліки.

Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям,

– наголосив президент.

За словами глави держави, зараз ведеться підготовка засідання РНБО щодо цього й розробляються "дуже конкретні пропозиції" в інтересах українці, щоб знизити ціни на ліки.

Варто зазначити, що раніше Володимир Зеленський вже вимагав від уряду знизити ціни на ліки, називаючи завищені ціни неприйнятними. Український лідер також заявляв, що якщо відповідні рішення не будуть прийняті, він змушений буде ухвалити кадрові зміни.