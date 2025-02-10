Цены неадекватные, – Зеленский раскритиковал аптечные сети

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал аптечные сети и производителей из-за цен на лекарства. По его словам, они должны создать более комфортные условия для населения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства. Отмечается, что несколько решений почти финализированы – уже есть четкий путь выполнения.

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Зеленский анонсировал заседание СНБО

Владимир Зеленский рассказал, что в понедельник, 10 февраля, было проведено совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко по ценам на лекарства.

Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям,

– подчеркнул президент.

По словам главы государства, сейчас ведется подготовка заседания СНБО по этому поводу и разрабатываются "очень конкретные предложения" в интересах украинцев, чтобы снизить цены на лекарства.

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский уже требовал от правительства снизить цены на лекарства, называя завышенные цены неприемлемыми. Украинский лидер также заявлял, что если соответствующие решения не будут приняты, он вынужден будет принять кадровые изменения.