Тижнева статистика від МОЗ: де в Україні перевищено епідемічний поріг захворюваності

Захворюваність на ГРВІ та грип в Україні знизилася, але ситуація з епідемією ще не відступила повністю. Тижневі статистики показують спад нових випадків, проте в деяких областях все ще фіксують епідемічні сплески.

24 Канал з посиланням на статистику Міністерства охорони здоров'я розповідає про епідемілогічну ситуацію в країні. Так, з 17 по 23 березня в Україні зафіксовали 201 700 випадків захворювань на ГРВІ, грип та COVID-19, що на 16% менше порівняно з попереднім тижнем.

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Серед захворілих – 108 375 дітей, що також свідчить про зменшення рівня захворюваності у порівнянні з попереднім періодом.

Пік захворюваності пройдено

Пік захворюваності на ці хвороби припав на лютий, і наразі спостерігається зниження нових випадків. ГРВІ в основному викликана циркуляцією вірусів грипу, що активно поширюються у 21 регіоні країни.

"З 17 по 23 березня до лікарень було госпіталізовано 6 176 осіб, серед яких 3 567 – діти до 17 років", – ідеться в статистистиці.

Варто знати. У МОЗ повідомили, що внаслідок ускладнень COVID-19 зареєстровано 4 летальних випадки, а внаслідок грипу – 19. Усі померлі не були щеплені проти грипу та COVID-19.

У яких регіонах епідситуація складна

Епідемічна ситуація на більшості території країни є стабільною. Перевищення епідемічного порогу середнього рівня зареєстровано в 10 областях, зокрема у Волинській, Житомирській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

інших регіонах, включаючи Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Сумську та Чернігівську області, рівень захворюваності низький.

Скільки хворих усього

Загалом з початку епідсезону, що триває з 30 вересня 2024 року, на ГРВІ захворіло 3 703 067 людей, що на 4,9% менше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.

Медики наголошують на важливості вакцинації, особливо серед вразливих груп населення, для запобігання ускладненням та летальним випадкам.

Як би там не було, потік нових випадків захворюваності почав зменшуватися. Тому можна сподіватись, що найближчим часом ситуація стабілізується в більшості регіонів.