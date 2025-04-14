Чищення зубів захищає печінку від складних уражень: пояснили складний звʼязок

Вчені з’ясували, що проблеми з яснами можуть мати несподіваний вплив на стан печінки. Було встановлено, що такі захворювання, як пародонтит, можуть сприяти прогресуванню хронічних патологій печінки.

Бактерії з рота пошкоджують печінку

Бактерії, які є у ротовій порожнині, здатні проникати в організм і впливати на печінку. Потрапляючи у кишківник, ці мікроби порушують його мікробіом, викликаючи дисбаланс та ослаблення слизової оболонки. Це створює умови для проникнення токсинів у кровотік, що, своєю чергою, може провокувати запалення та фіброз печінки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Earth.

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Лабораторні дослідження на тваринах підтверджують цю теорію. Було виявлено, що введення бактерій Porphyromonas gingivalis, пов’язаних з пародонтитом, у мишей із порушеннями метаболізму погіршувало хвороби печінки. Під час досліду бактерії або їхні токсини, що походять із ротової порожнини, виявляли у печінці.

Крім того, при пародонтиті виробляються такі молекули, як TNF-альфа та IL-6, які відіграють важливу роль у розвитку захворювань печінки. Також імунні клітини Th17, активовані бактеріями ротової порожнини, можуть переміщуватися у печінку та завдавати їй шкоди.

Ротова порожнина – ключ до здоровʼя печінки

Дані, отримані у дослідженнях на людях, підтверджують ці висновки. У пацієнтів із цирозом печінки часто спостерігаються проблеми зі станом ротової порожнини. Так, до 72% людей, які очікують пересадки печінки, страждають від захворювань ясен. Схожа тенденція спостерігається у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки, як повідомляє

Очевидно, що догляд за ротовою порожниною – це не просто щоденна гігієнічна процедура. Вчені планують провести масштабні дослідження, щоб з’ясувати, чи може лікування проблем із яснами значно уповільнити розвиток захворювань печінки або хоча б знизити рівень ускладнень.