Неалкогольна жирова хвороба печінки: як вберегтись від захворювання, від якого немає ліків

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖХП) вражає близько чверті населення Землі, і кількість випадків цієї недуги неухильно зростає. Така тенденція багато в чому пов’язана з поширенням ожиріння та цукрового діабету другого типу, адже ці стани тісно пов’язані між собою.

За прогнозами, протягом найближчого десятиліття НЖХП стане основною причиною розвитку цирозу печінки, повідомляє 24 Канал з посилання на Stanford Health Care.

Також на тему Сіпається око: безпечна нервова реакція чи симптом небезпечної хвороби

Неалкогольна жирова хвороба печінки – що це

Простіше кажучи, суть НЖХП полягає у надмірному накопиченні жиру в клітинах печінки. На ранніх етапах орган ще впорається з цим навантаженням, але з часом його ресурси виснажуються, і хвороба прогресує. У важких випадках порушення роботи печінки можуть призвести до цирозу – незворотної перебудови її структури.

Захворювання за своїми проявами схоже на ураження печінки алкоголем, але причини різняться: при НЖХП головну роль відіграють не алкоголь, а метаболічні та інші фактори.

Виділяють чотири основні стадії розвитку НЖХП:

Стеатоз печінки (проста жирова інфільтрація). У більшості пацієнтів все обмежується лише цим етапом: жир просто накопичується в клітинах печінки, не завдаючи суттєвої шкоди. Неалкогольний стеатогепатит – початок запального процесу в печінці. Фіброз – хронічне запалення призводить до структурних змін органу, частина тканин заміщується рубцевою. На цій стадії зміни ще можуть бути зворотними, але з прогресуванням фіброз стає незворотним. Цироз – фінальна стадія, коли печінка стає твердою, горбистою, втрачає свої функції та підвищується ризик злоякісних пухлин.

Окрім цирозу та раку печінки, можливі й інші ускладнення:

варикозне розширення вен стравоходу (ризик кровотечі);

печінкова недостатність;

асцит (накопичення рідини в черевній порожнині);

сплутаність свідомості, сонливість.

Розвиток фіброзу й цирозу – це процес, який може тривати роками і зачіпає приблизно 12% пацієнтів із НЖХП. Саме тому так важливо якомога раніше скоригувати спосіб життя, щоб запобігти погіршенню стану.

Чому виникає неалкогольна жирова хвороба печінки

До основних факторів ризику НЖХП належать:

наявність цукрового діабету другого типу;

надмірна вага і ожиріння;

інсулінорезистентність;

проблеми з функцією щитоподібної залози;

підвищений артеріальний тиск;

високий рівень холестерину;

вік понад 50 років;

куріння.

Втім, навіть за відсутності всіх цих факторів ризик зберігається – хворобу діагностують і в дітей, хоча причини цього науковці поки що не з’ясували.

Симптоми неалкогольної жирової хвороби печінки

На початкових стадіях НЖХП зазвичай не має симптомів. Часто її виявляють випадково – під час обстежень або аналізів з іншого приводу. Симптоми неспецифічні: підвищена втомлюваність, легка сонливість, дискомфорт у верхній частині живота.

Коли хвороба прогресує, можуть з’явитися такі ознаки:

здуття живота (асцит);

почервоніння долонь;

судинні зірочки;

жовтизна шкіри чи очей.

Діагностика на ранніх етапах найчастіше відбувається, коли людина проходить обстеження печінки, наприклад, УЗД. При підозрі на патологію лікар може призначити еластографію – спеціальне УЗД для оцінки жорсткості та фіброзу печінки.

Людям із декількома факторами ризику (наприклад, діабет і куріння) рекомендують проходити УЗД печінки хоча б раз на три роки.

Лікування немає, тож головне – профілактика

На сьогодні не існує універсального препарату, що здатен вилікувати НЖХП. Лікування завжди комплексне й передусім спрямоване на усунення чи компенсацію факторів ризику. Основну увагу приділяють корекції способу життя: правильному харчуванню, підвищенню фізичної активності, зниженню ваги та відмові від шкідливих звичок.

Якщо хвороба зайшла надто далеко й виник цироз, пацієнтові можуть рекомендувати трансплантацію печінки.

Як знизити ризик виникнення НЖХП

Найкраща профілактика – вести здоровий спосіб життя та контролювати наявні хронічні захворювання. Важливу роль відіграє зниження маси тіла при надлишковій вазі – це допомагає покращити перебіг не лише НЖХП, а й супутніх діабету та гіпертонії.

У раціоні бажано збільшити частку овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, а також більше рухатися. Чим раніше почати дбати про здоров’я печінки, тим вищі шанси уникнути тяжких наслідків.