Укр Рус
Здоровʼя 24 Лікування Неалкогольна жирова хвороба печінки: як вберегтись від захворювання, від якого немає ліків
22 травня, 19:36
4

Неалкогольна жирова хвороба печінки: як вберегтись від захворювання, від якого немає ліків

Олександр Бевза
Основні тези
  • Неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖХП) пов'язана з ожирінням та діабетом, і може призвести до цирозу печінки.
  • Лікування НЖХП не існує, тому важлива профілактика через здоровий спосіб життя і контроль хронічних захворювань.
  • Ризик розвитку НЖХП зростає з факторами, як-от діабет, ожиріння, інсулінорезистентність, підвищений артеріальний тиск та куріння.
  • На початкових стадіях НЖХП часто не має симптомів, але може виявлятися через підвищену втомлюваність і дискомфорт у животі.

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖХП) вражає близько чверті населення Землі, і кількість випадків цієї недуги неухильно зростає. Така тенденція багато в чому пов’язана з поширенням ожиріння та цукрового діабету другого типу, адже ці стани тісно пов’язані між собою.

За прогнозами, протягом найближчого десятиліття НЖХП стане основною причиною розвитку цирозу печінки, повідомляє 24 Канал з посилання на Stanford Health Care.

Також на тему  Сіпається око: безпечна нервова реакція чи симптом небезпечної хвороби

Неалкогольна жирова хвороба печінки – що це 

Простіше кажучи, суть НЖХП полягає у надмірному накопиченні жиру в клітинах печінки. На ранніх етапах орган ще впорається з цим навантаженням, але з часом його ресурси виснажуються, і хвороба прогресує. У важких випадках порушення роботи печінки можуть призвести до цирозу – незворотної перебудови її структури.

Захворювання за своїми проявами схоже на ураження печінки алкоголем, але причини різняться: при НЖХП головну роль відіграють не алкоголь, а метаболічні та інші фактори.

Виділяють чотири основні стадії розвитку НЖХП:

  1. Стеатоз печінки (проста жирова інфільтрація). У більшості пацієнтів все обмежується лише цим етапом: жир просто накопичується в клітинах печінки, не завдаючи суттєвої шкоди.
  2. Неалкогольний стеатогепатит – початок запального процесу в печінці.
  3. Фіброз – хронічне запалення призводить до структурних змін органу, частина тканин заміщується рубцевою. На цій стадії зміни ще можуть бути зворотними, але з прогресуванням фіброз стає незворотним.
  4. Цироз – фінальна стадія, коли печінка стає твердою, горбистою, втрачає свої функції та підвищується ризик злоякісних пухлин.

Окрім цирозу та раку печінки, можливі й інші ускладнення:

  • варикозне розширення вен стравоходу (ризик кровотечі);
  • печінкова недостатність;
  • асцит (накопичення рідини в черевній порожнині);
  • сплутаність свідомості, сонливість.

Розвиток фіброзу й цирозу – це процес, який може тривати роками і зачіпає приблизно 12% пацієнтів із НЖХП. Саме тому так важливо якомога раніше скоригувати спосіб життя, щоб запобігти погіршенню стану.

Чому виникає неалкогольна жирова хвороба печінки

До основних факторів ризику НЖХП належать:

  • наявність цукрового діабету другого типу;
  • надмірна вага і ожиріння;
  • інсулінорезистентність;
  • проблеми з функцією щитоподібної залози;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • високий рівень холестерину;
  • вік понад 50 років;
  • куріння.

Втім, навіть за відсутності всіх цих факторів ризик зберігається – хворобу діагностують і в дітей, хоча причини цього науковці поки що не з’ясували.

Симптоми неалкогольної жирової хвороби печінки

На початкових стадіях НЖХП зазвичай не має симптомів. Часто її виявляють випадково – під час обстежень або аналізів з іншого приводу. Симптоми неспецифічні: підвищена втомлюваність, легка сонливість, дискомфорт у верхній частині живота.

Коли хвороба прогресує, можуть з’явитися такі ознаки:

  • здуття живота (асцит);
  • почервоніння долонь;
  • судинні зірочки;
  • жовтизна шкіри чи очей.

Діагностика на ранніх етапах найчастіше відбувається, коли людина проходить обстеження печінки, наприклад, УЗД. При підозрі на патологію лікар може призначити еластографію – спеціальне УЗД для оцінки жорсткості та фіброзу печінки.

Людям із декількома факторами ризику (наприклад, діабет і куріння) рекомендують проходити УЗД печінки хоча б раз на три роки.

Лікування немає, тож головне – профілактика

На сьогодні не існує універсального препарату, що здатен вилікувати НЖХП. Лікування завжди комплексне й передусім спрямоване на усунення чи компенсацію факторів ризику. Основну увагу приділяють корекції способу життя: правильному харчуванню, підвищенню фізичної активності, зниженню ваги та відмові від шкідливих звичок.

Якщо хвороба зайшла надто далеко й виник цироз, пацієнтові можуть рекомендувати трансплантацію печінки. 

Як знизити ризик виникнення НЖХП

Найкраща профілактика – вести здоровий спосіб життя та контролювати наявні хронічні захворювання. Важливу роль відіграє зниження маси тіла при надлишковій вазі – це допомагає покращити перебіг не лише НЖХП, а й супутніх діабету та гіпертонії.

У раціоні бажано збільшити частку овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, а також більше рухатися. Чим раніше почати дбати про здоров’я печінки, тим вищі шанси уникнути тяжких наслідків.

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.