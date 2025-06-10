Якість води на пляжах України: перелік водойм, де безпечно купатись

Центри контролю та профілактики хвороб регулярно проводять перевірки якості води на рекреаційних водних об'єктах, де люди купаються. Станом на 6 червня вода у межах пляжів відповідає встановленим нормам у багатьох регіонах України.

Де в Україні безпечно купатись

Результати актуального моніторингу опублікували у Центрі громадського здоров'я, передає 24 Канал.

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Київ – чиста вода на популярних міських пляжах

У столиці якість води підтверджена у кількох районах:

Дніпровський район: пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на річці Дніпро, а також пляж "Тельбін".

Деснянський район: пляжі "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець".

Оболонський район: пляжі "Пуща-Водиця" (5–7 лінії) і "Острів Оболонь".

Регіональний огляд де ще вода безпечна для купання

Волинська область: пляжі міста Луцька.

Дніпропетровська область: пляжі у Верхньодніпровську, Зеленодольську, Кам’янському (зона набережної) та дитячий пляж у місті Самар. Проте офіційне відкриття пляжів у регіоні ще не відбулося.

Івано-Франківська область: пляжі в Івано-Франківську та селищі Паляниця Яремчанської міської ради.

Кіровоградська область: пляж "Гайворонський" у місті Гайворон, пляжі селища Новоархангельськ Голованівського району, пляж у селищі Вільне Світловодського району на озері "Голубе" та пляж "Світловодський" у місті Світловодськ.

Львівська область: пляжі в Золочеві на озері Молодіжне, на річці Верещиця (село Верещиця), а також у Моршині та Перемишлянах.

Миколаївська область: пляжі міст Первомайськ, Південноукраїнськ і Нова Одеса на річці Південний Буг. Однак купання на водних об’єктах області заборонено розпорядженням ОВА.

Одеська область: пляжі Одеси ("Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10, 13, 16 станції Великого Фонтану); пляжі села Сичавка, "Загар" і "Лагуна" у Грибівці (Дальницька ОТГ); пляжі в Білгород-Дністровському районі (Затока, Курортне, Велика Балабанівка, Лиман, Приморське), рекреаційні зони "Росєйка" та "Катранка", селище Сергіївка; а також пляжі в Ізмаїльському районі (село Приморське, місто Чорноморськ — центральний пляж). Оздоровчий сезон в області поки не стартував.

Полтавська область: пляжі в Полтавському районі (Кобеляки, Білики, Нові Санжари), село Світлогірське на Кам’янському водосховищі, міста Кременчук, Гадяч і Миргород.

Рівненська область: пляжі в Здолбунові, Дубровиці, Обарові та Гощі.

Хмельницька область: пляжі в селищі Велика Слобідка (вілла "Дві ріки"), містах Ізяслав, Славута, Полонне, Красилів.

Черкаська область: пляжі Черкас та села Багачеве.

Чернівецька область: пляжі селищ Бояни та Магала.

Чернігівська область: міський пляж "Золотий берег" у Чернігові.

Варто враховувати, що погіршення якості води може статися після злив, а також через інші природні явища. Тому перед плануванням відпочинку на воді рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями місцевих органів влади та ЗМІ про безпечність водних об'єктів.