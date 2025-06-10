Якість води на пляжах України: перелік водойм, де безпечно купатись
- Центри контролю та профілактики хвороб перевірили якість води на пляжах України, вода безпечна для купання у багатьох регіонах.
- Перед плануванням відпочинку на воді рекомендується перевіряти офіційні повідомлення місцевих органів про безпечність води.
Центри контролю та профілактики хвороб регулярно проводять перевірки якості води на рекреаційних водних об'єктах, де люди купаються. Станом на 6 червня вода у межах пляжів відповідає встановленим нормам у багатьох регіонах України.
Де в Україні безпечно купатись
Результати актуального моніторингу опублікували у Центрі громадського здоров'я, передає 24 Канал.
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Київ – чиста вода на популярних міських пляжах
У столиці якість води підтверджена у кількох районах:
- Дніпровський район: пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на річці Дніпро, а також пляж "Тельбін".
- Деснянський район: пляжі "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець".
- Оболонський район: пляжі "Пуща-Водиця" (5–7 лінії) і "Острів Оболонь".
Регіональний огляд де ще вода безпечна для купання
Волинська область: пляжі міста Луцька.
Дніпропетровська область: пляжі у Верхньодніпровську, Зеленодольську, Кам’янському (зона набережної) та дитячий пляж у місті Самар. Проте офіційне відкриття пляжів у регіоні ще не відбулося.
Івано-Франківська область: пляжі в Івано-Франківську та селищі Паляниця Яремчанської міської ради.
Кіровоградська область: пляж "Гайворонський" у місті Гайворон, пляжі селища Новоархангельськ Голованівського району, пляж у селищі Вільне Світловодського району на озері "Голубе" та пляж "Світловодський" у місті Світловодськ.
Львівська область: пляжі в Золочеві на озері Молодіжне, на річці Верещиця (село Верещиця), а також у Моршині та Перемишлянах.
Миколаївська область: пляжі міст Первомайськ, Південноукраїнськ і Нова Одеса на річці Південний Буг. Однак купання на водних об’єктах області заборонено розпорядженням ОВА.
Одеська область: пляжі Одеси ("Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10, 13, 16 станції Великого Фонтану); пляжі села Сичавка, "Загар" і "Лагуна" у Грибівці (Дальницька ОТГ); пляжі в Білгород-Дністровському районі (Затока, Курортне, Велика Балабанівка, Лиман, Приморське), рекреаційні зони "Росєйка" та "Катранка", селище Сергіївка; а також пляжі в Ізмаїльському районі (село Приморське, місто Чорноморськ — центральний пляж). Оздоровчий сезон в області поки не стартував.
Полтавська область: пляжі в Полтавському районі (Кобеляки, Білики, Нові Санжари), село Світлогірське на Кам’янському водосховищі, міста Кременчук, Гадяч і Миргород.
Рівненська область: пляжі в Здолбунові, Дубровиці, Обарові та Гощі.
Хмельницька область: пляжі в селищі Велика Слобідка (вілла "Дві ріки"), містах Ізяслав, Славута, Полонне, Красилів.
Черкаська область: пляжі Черкас та села Багачеве.
Чернівецька область: пляжі селищ Бояни та Магала.
Чернігівська область: міський пляж "Золотий берег" у Чернігові.
Варто враховувати, що погіршення якості води може статися після злив, а також через інші природні явища. Тому перед плануванням відпочинку на воді рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями місцевих органів влади та ЗМІ про безпечність водних об'єктів.
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