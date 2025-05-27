Які пити вітаміни, щоб нігті були гарними та здоровими

Якщо здається, що нігті стали нерівними чи шершавими, не поспішайте одразу йти в аптеку по вітаміни. Можливо, проблему вирішить звичайний зміцнювальний лак. Розберімось, коли насправді нігтям потрібні вітаміни і чи виправдана популярність біотину.

Будова нігтів

Нігті – це рогові пластини, що складаються з лусочок кератину й виконують захисну функцію для шкіри, оберігаючи її від пошкоджень і інфекцій. Основна частина нігтя – нігтьова пластина, яка складається з мертвих клітин та оточена шкірними валиками з трьох сторін, повідомляє 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Матрикс, або корінь нігтя, – це вже жива тканина, яка переважно прихована під шкірою; видима частина – лунула, світла дуга біля основи. Саме матрикс постійно виробляє новий кератин, просуваючи ніготь уперед: на руках нігті відростають на 3 – 3,5 мм за місяць, на ногах – на 0,5 – 1 мм, а повністю оновлюються протягом пів року.

Між лусочками кератину міститься прошарок води і жиру, кількість яких змінюється залежно від рівня зволоження: після душу чи ванни нігті стають м’якшими і товстішими, а при браку вологи – тонкими та ламкими.

Чи потрібні вітаміни нігтям

Поживні речовини надходять до матриксу з кров’ю, забезпечуючи корінь нігтя вітамінами і мінералами. Зазвичай цього достатньо для здоров’я нігтів, але при незбалансованому харчуванні чи неправильному догляді їхній стан може погіршитися.

Варто пам’ятати: вітаміни діють на організм комплексно, а не вибірково лише на волосся чи нігті.

Британська Національна служба охорони здоров’я зазначає, що всі необхідні вітаміни можна отримати зі збалансованого харчування.

Якщо ви дійсно підозрюєте нестачу вітамінів, краще звернутися до лікаря – він призначить аналізи і допоможе виключити інші можливі причини проблем із нігтями.

Лаки та креми для розв'язання проблем із нігтьовою пластиною

З віком нігті можуть ставати ламкішими, а під час вагітності, навпаки, міцнішими – це фізіологічні зміни. Проте якщо ламкість і зміна кольору супроводжуються іншими симптомами, це може свідчити про захворювання, такі як анемія, діабет, порушення роботи щитоподібної залози, псоріаз, а також хвороби серця, печінки чи легень. У таких випадках потрібно лікувати основну проблему та обов’язково звертатися до лікаря.

Якщо серйозних причин для занепокоєння немає, а просто хочеться зміцнити нігті й зробити їх рівнішими, допоможуть спеціальні засоби. У продажу є зміцнювальні лаки з вітамінним комплексом, але вони створюють лише захисний бар’єр проти зовнішніх впливів, так само як і звичайний лак.

А от гель-лак може зашкодити: під покриттям нігтьова пластина розм’якшується, а зняття ацетоном та полірування ще більше травмують її. Американські дерматологи рекомендують робити двотижневу перерву між процедурами гель-лаку, щоб нігті встигли відновитися.

Регулярне використання зволожувального крему для рук також позитивно впливає на нігті – його варто наносити не лише на шкіру, а й на нігті та кутикулу. Окрім цього, важливо дотримуватися базових правил догляду: не обрізати кутикулу, регулярно підстригати нігті ножицями чи кусачками, обробляти форму акуратно пилочкою.