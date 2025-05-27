Какие пить витамины, чтобы ногти были красивыми и здоровыми

Если кажется, что ногти стали неровными или шершавыми, не спешите сразу идти в аптеку за витаминами. Возможно, проблему решит обычный укрепляющий лак. Давайте разберёмся, когда на самом деле ногтям нужны витамины и оправдана ли популярность биотина.

Строение ногтей _COPY это роговые пластины

Ногти – это роговые пластины, состоящие из чешуек кератина и выполняют защитную функцию для кожи, оберегая ее от повреждений и инфекций. Основная часть ногтя – ногтевая пластина, которая состоит из мертвых клеток и окружена кожными валиками с трех сторон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Матрикс, или корень ногтя, – это уже живая ткань, которая преимущественно скрыта под кожей; видимая часть – лунула, светлая дуга у основания. Именно матрикс постоянно вырабатывает новый кератин, продвигая ноготь вперед: на руках ногти отрастают на 3 – 3,5 мм за месяц, на ногах – на 0,5 – 1 мм, а полностью обновляются в течение полугода.

Между чешуйками кератина содержится прослойка воды и жира, количество которых меняется в зависимости от уровня увлажнения: после душа или ванны ногти становятся мягче и толще, а при недостатке влаги – тонкими и ломкими.

Нужны ли витамины ногтям

Питательные вещества поступают в матрикс с кровью, обеспечивая корень ногтя витаминами и минералами. Обычно этого достаточно для здоровья ногтей, но при несбалансированном питании или неправильном уходе их состояние может ухудшиться.

Стоит помнить: витамины действуют на организм комплексно, а не выборочно только на волосы или ногти.

Британская Национальная служба здравоохранения отмечает, что все необходимые витамины можно получить из сбалансированного питания.

Если вы действительно подозреваете недостаток витаминов, лучше обратиться к врачу – он назначит анализы и поможет исключить другие возможные причины проблем с ногтями.

Лаки и кремы для решения проблем с ногтевой пластиной

С возрастом ногти могут становиться более ломкими, а во время беременности, наоборот, крепче – это физиологические изменения. Однако если ломкость и изменение цвета сопровождаются другими симптомами, это может свидетельствовать о заболеваниях, такие как анемия, диабет, нарушение работы щитовидной железы, псориаз, а также болезни сердца, печени или легких. В таких случаях нужно лечить основную проблему и обязательно обращаться к врачу.

Если серьезных причин для беспокойства нет, а просто хочется укрепить ногти и сделать их более ровными, помогут специальные средства. В продаже есть укрепляющие лаки с витаминным комплексом, но они создают лишь защитный барьер против внешних воздействий, так же как и обычный лак.

А вот гель-лак может навредить: под покрытием ногтевая пластина размягчается, а снятие ацетоном и полировка еще больше травмируют ее. Американские дерматологи рекомендуют делать двухнедельный перерыв между процедурами гель-лака, чтобы ногти успели восстановиться.

Регулярное использование увлажняющего крема для рук также положительно влияет на ногти – его следует наносить не только на кожу, но и на ногти и кутикулу. Кроме этого, важно соблюдать базовые правила ухода: не обрезать кутикулу, регулярно подстригать ногти ножницами или кусачками, обрабатывать форму аккуратно пилочкой.