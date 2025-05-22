Чи може тепла вода щось вилікувати: яку користь вона приносить насправді

Підтримання правильного водного балансу сприяє злагодженій роботі органів і обміну речовин. Помірно тепла та гаряча вода позитивно впливає на організм, але важливо дотримуватись обережності, щоб уникнути опіків.

Відповідно до стандартів водопостачання у Великій Британії, холодною вважається вода з температурою нижче 20 градусів за Цельсієм, а гарячою – не нижче 60 градусів за Цельсієм, повідомляє 24 Канал з посилання на Nanavati Max.

Також на тему Не всі білки однакові: що справді знижує тиск

Оптимальною температурою для питної води є діапазон від 18 градусів за Цельсієм до 45 градусів за Цельсієм. Фахівці Клівлендської клініки визначають температуру води кімнатної температури як приблизно 25,5 градусів за Цельсієм.

Чому важливо підтримувати водний баланс

Людський організм щодня втрачає рідину під час дихання, потовиділення та відвідування туалету. Для нормальної роботи всіх систем організму необхідно регулярно поповнювати втрати рідини.

Рекомендується пити стільки води, скільки хочеться. Експерти зі США радять таку добову кількість рідини:

для чоловіків – приблизно 3,7 літра (близько 15,5 склянок),

для жінок – близько 2,7 літра (приблизно 11 склянок).

Сюди входять не лише напої, а й продукти з високим вмістом води – наприклад, овочі та фрукти. Добова норма може змінюватися залежно від віку, способу життя і стану здоров’я.

Достатнє споживання води необхідне для:

регуляції температури тіла,

зволоження слизових оболонок очей, носа та рота,

транспортування поживних речовин і кисню до клітин,

нормальної роботи суглобів,

зменшення навантаження на нирки та печінку, які беруть участь у виведенні продуктів обміну,

розчинення мінералів та поживних речовин.

Дослідження показують, що люди, які дотримуються питного режиму, рідше стикаються з проблемами травлення, зокрема із запорами.

Корисні властивості теплої води

Зігріває організм. За даними австралійських дослідників, теплі напої допомагають зігрітися і зменшити тремтіння. Це особливо корисно для тих, хто проводить багато часу на вулиці чи займається спортом.

Покращує кровообіг. У Японії протягом 20 років вивчали вплив теплих душів і ванн на здоров’я: виявилося, що регулярні водні процедури знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія й інсульт. Тепла вода сприяє розширенню судин і розслабляє тіло, полегшуючи циркуляцію крові.

Теплотерапія. Цей метод використовують для полегшення болю та стимуляції кровообігу. Проте важливо дотримуватися обережності: найпоширеніші травми при теплотерапії – це опіки. Рекомендується використовувати лише теплу або гарячу, але не кип’яток, не наповнювати грілку повністю, щільно закривати кришку та обгортати грілку тканиною. Не використовуйте грілку разом з електроковдрою і не сідайте на неї.

Підвищує апетит. Вважається, що склянка теплої води перед їжею може підсилити відчуття голоду, хоча великих досліджень на цю тему немає.

Сприяє засинанню. Гарячий душ чи ванна перед сном розслабляють тіло і сприяють зниженню температури шкіри після процедури, що допомагає швидше заснути.

Відновлює м’язи. Згідно з дослідженням 2021 року, теплі компреси можуть зменшувати м’язовий біль після тренувань, знімати втому і стимулювати синтез білка.

Коли варто уникати дуже гарячої води

Вода з температурою вище 60 градусів за Цельсієм може викликати опіки слизової оболонки рота та стравоходу. Крім того, дослідження показали, що регулярне вживання напоїв температурою понад 60 градусів за Цельсієм пов’язане з підвищеним ризиком розвитку раку стравоходу.

Щоб уникнути травм, намагайтеся не використовувати занадто гарячу воду і не контактуйте з джерелами, що можуть спричинити опік. У разі опіку не охолоджуйте уражене місце крижаною водою – використовуйте прохолодну (але не холодну) проточну воду протягом 10 – 20 хвилин.

Спеціальних досліджень, що підтверджують лікувальні властивості теплої або гарячої води, небагато. Однак відомо, що недостатнє споживання рідини може провокувати головний біль. Гарячі напої можуть полегшувати симптоми застуди – наприклад, закладеність носа, біль у горлі та сприяти відходженню мокротиння.