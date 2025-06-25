Які вакцини треба зробити дорослим поза календарем щеплень

Просте спілкування чи перебування в людних місцях може стати причиною зараження різними інфекціями. Вакцинація – це найнадійніший спосіб захиститись від них. Але, на жаль, держава не може забезпечити усіх українців усіма потрібними щепленнями.

В Україні щеплення від дифтерії та правця обов’язкове для дорослих. Вакцина АДП-м вводиться кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку, й ці щеплення доступні абсолютно безкоштовно, пише 24 Канал з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Окрім обов’язкових, існують і додаткові – рекомендовані – вакцини. Їх можна отримати за рекомендацією лікаря як у державних, так і в приватних медзакладах.

Кому щеплення потрібні в першу чергу

Насамперед лікарі радять розглянути додаткову вакцинацію людям, які мають підвищений ризик інфікування чи розвитку ускладнень:

пацієнтам із хронічними захворюваннями;

людям старше 60 років;

працівникам сфер із великим колом спілкування – медикам, педагогам, військовим, співробітникам транспорту, сфери обслуговування та ЖКГ;

мандрівникам та всім із підвищеним ризиком контакту з інфекціями.

Яких небезпечних хвороб можна уникнути завдяки вакцинації

Пневмококова інфекція здатна викликати серйозні захворювання – від отиту до менінгіту й сепсису. Найбільше ризику піддаються люди літнього віку. Щеплення допомагає знизити імовірність важких ускладнень і уникнути госпіталізації.

Менінгококова інфекція – це бактеріальне захворювання, що може спричинити менінгіт і сепсис. Передається під час тісного чи тривалого контакту. В Україні доступні вакцини проти основних штамів: A, C, W, Y.

Вітряна віспа (вітрянка) у дорослих зазвичай перебігає значно важче, ніж у дітей, а під час вагітності може бути особливо небезпечною. Якщо ви не хворіли на вітрянку в дитинстві, варто подумати про вакцинацію.

Гепатит А – інфекція, яка вражає печінку та передається через забруднену воду, їжу або руки. Особливо рекомендована вакцинація мандрівникам, працівникам у сфері громадського харчування, військовим та батькам малюків.

Гепатит B може призвести до хронічних уражень печінки, цирозу чи навіть раку. Вірус передається через кров і біологічні рідини. Якщо ви народилися до 2001 року (до запровадження обов’язкової вакцинації), порадьтеся з сімейним лікарем щодо щеплення.

Вірус папіломи людини (ВПЛ) небезпечний тим, що деякі його типи можуть призводити до розвитку онкологічних захворювань – раку шийки матки, статевих органів, ротової порожнини. Найкращий час для вакцинації – до початку статевого життя, але щеплення рекомендоване і дорослим жінкам та чоловікам.

Грип – хвороба, яка щороку призводить до численних ускладнень навіть у людей із міцним здоров’ям. Особливо уразливі літні люди, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями. Вакцинуватись рекомендується щороку, перед початком епідемічного сезону.

COVID-19 може стати причиною серйозних ускладнень у людей із груп ризику: похилого віку, із хронічними захворюваннями чи ослабленим імунітетом. Вакцинація в Україні є безоплатною, а для кращого захисту рекомендуються бустерні дози.

Вакцинація – це простий та надійний спосіб убезпечити себе і своїх рідних. Дбайте про своє здоров’я незалежно від віку.