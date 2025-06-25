Какие вакцины надо сделать взрослым вне календаря прививок
- В Украине взрослые должны вакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет бесплатно, а также рассмотреть дополнительные прививки от пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, ветряной оспы, гепатита А, гепатита B, вируса папилломы человека, гриппа и COVID-19.
- Дополнительные прививки рекомендуются людям с повышенным риском заражения, в частности: с хроническими заболеваниями, старше 60 лет, работникам с большим кругом общения, путешественникам и тем, кто не болел ветрянкой в детстве.
Простое общение или пребывание в людных местах может стать причиной заражения различными инфекциями. Вакцинация – это самый надежный способ защититься от них. Но, к сожалению, государство не может обеспечить всех украинцев всеми нужными прививками.
В Украине прививки от дифтерии и столбняка обязательны для взрослых. Вакцина АДС-м вводится каждые 10 лет, начиная с 16-летнего возраста, и эти прививки доступны абсолютно бесплатно, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
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Кроме обязательных, существуют и дополнительные – рекомендованные – вакцины. Их можно получить по рекомендации врача как в государственных, так и в частных медучреждениях.
Кому прививки нужны в первую очередь
Прежде всего врачи советуют рассмотреть дополнительную вакцинацию людям, которые имеют повышенный риск инфицирования или развития осложнений:
- пациентам с хроническими заболеваниями;
- людям старше 60 лет;
- работникам сфер с большим кругом общения – медикам, педагогам, военным, сотрудникам транспорта, сферы обслуживания и ЖКХ;
- путешественникам и всем с повышенным риском контакта с инфекциями.
Каких опасных болезней можно избежать благодаря вакцинации
Пневмококковая инфекция способна вызвать серьезные заболевания – от отита до менингита и сепсиса. Больше всего риску подвергаются люди пожилого возраста. Прививка помогает снизить вероятность тяжелых осложнений и избежать госпитализации.
Менингококковая инфекция – это бактериальное заболевание, что может вызвать менингит и сепсис. Передается во время тесного или длительного контакта. В Украине доступны вакцины против основных штаммов: A, C, W, Y.
Ветряная оспа (ветрянка) у взрослых обычно протекает значительно тяжелее, чем у детей, а во время беременности может быть особенно опасной. Если вы не болели ветрянкой в детстве, стоит подумать о вакцинации.
Гепатит А – инфекция, которая поражает печень и передается через загрязненную воду, пищу или руки. Особенно рекомендована вакцинация путешественникам, работникам в сфере общественного питания, военным и родителям детей.
Гепатит B может привести к хроническим поражениям печени, циррозу или даже раку. Вирус передается через кровь и биологические жидкости. Если вы родились до 2001 года (до введения обязательной вакцинации), посоветуйтесь с семейным врачом относительно прививки.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) опасен тем, что некоторые его типы могут приводить к развитию онкологических заболеваний – рака шейки матки, половых органов, ротовой полости. Лучшее время для вакцинации – до начала половой жизни, но прививка рекомендована и взрослым женщинам и мужчинам.
Грипп – болезнь, которая ежегодно приводит к многочисленным осложнениям даже у людей с крепким здоровьем. Особенно уязвимы пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Вакцинироваться рекомендуется ежегодно, перед началом эпидемического сезона.
COVID-19 может стать причиной серьезных осложнений у людей из групп риска: пожилого возраста, с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом. Вакцинация в Украине является бесплатной, а для лучшей защиты рекомендуются бустерные дозы.
Вакцинация – это простой и надежный способ обезопасить себя и своих родных. Заботьтесь о своем здоровье независимо от возраста.
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