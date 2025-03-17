Як побороти біль без таблеток: знайшли новий дієвий спосіб

Спостереження за природою може значно зменшити фізичний біль. Відкриття ґрунтується на даних, отриманих із використанням сучасних технологій візуалізації мозку.

Це показало дослідження, проведене науковими колективами Віденського та Ексетерського університетів, його опублікували в журналі Nature Communications, передає 24 Канал.

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Нове дослідження болю

Біль – це не лише фізичне відчуття, він також залежить від того, як мозок інтерпретує та реагує на больові імпульси. У ході експерименту вчені застосовували функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ) для дослідження активності мозку 49 добровольців.

Їм під час перегляду відеороликів подавали легкі електричні імпульси. Одна група дивилася відео з природними пейзажами, а інша – із міськими краєвидами.

Полегшення болю без ліків

Результати експерименту показали, що учасники, які спостерігали за природою, відчували менший біль. Сканування мозку виявило зниження активності в зонах, відповідальних за сприйняття болю. Ба більше, спостереження за природою впливало на те, як мозок обробляє больові сигнали.

Це перше дослідження, яке підтверджує, що ефект не є лише плацебо. Природа дійсно змінює активність мозку, зменшуючи його реакцію на біль,

– підкреслив Макс Штайнінгер, керівник дослідження.

Хоча сама ідея не є новою, її наукове обґрунтування стало можливим лише зараз. Вперше цю гіпотезу висловив ще у 1970-х роках дослідник Роджер Ульріх. Тоді він виявив, що пацієнти, чиї палати виходили на зелені насадження, відновлювалися швидше та потребували меншої кількості знеболювальних, ніж ті, хто бачив перед собою лише цегляні стіни. Однак раніше вчені не могли точно пояснити механізм цього явища. Завдяки новим технологіям це стало можливим.

Автори дослідження наголошують, що прогулянки на природі чи відпочинок біля водойм доступні не кожному. Проте навіть віртуальні зображення природних пейзажів можуть мати позитивний вплив.