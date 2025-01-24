Розлучення батьків має довготривалі та неочікувані наслідки для здоровʼя їхніх дітей

Нещодавнє дослідження виявило негативні наслідки розлучень для дітей, вказуючи на те, що розрив батьків у дитинстві може підвищити ризик інсульту в похилому віці, навіть за відсутності інших серйозних травматичних факторів, таких як жорстоке ставлення.

Вчені неодноразово підкреслювали, що розрив стосунків між матір'ю та батьком негативно впливає на психічне та фізичне здоров'я дітей, причому вплив може проявлятися як відразу, так і пізніше в житті, повідомляє 24 Канал з посиланням на PLOS One.

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Нове дослідження впливу розлучень

Дослідники з Університету Торонто (Канада) виявили зв'язок між розлученнями батьків і підвищеним ризиком інсультів у їхніх дітей у майбутньому. Нова стаття продовжує цю тематику, пропонуючи поглиблений аналіз на великій вибірці літніх людей.

У дослідження увійшли понад 13 тисяч американців віком 65 років і старших, які в дитинстві не зазнали фізичного чи сексуального насильства. Дані були отримані з американської бази 2022 Behavior Risk Factor Surveillance System, створеної Центрами з контролю та профілактики захворювань США через телефонні опитування для моніторингу факторів ризику здоров'я.

Розлучення батьків підвищують ризик інсульту у дітей

Серед респондентів 13,9% повідомили, що їхні батьки розлучилися до того, як їм виповнилося 18 років. Понад 7,3% учасників зізналися, що перенесли інсульт. Аналіз даних із використанням бінарної логістичної регресії показав, що ризик інсульту у тих, хто пережив розлучення батьків, був на 61% вищий порівняно з тими, хто не стикався з цією проблемою в дитинстві.

Цей взаємозв'язок залишався значущим незалежно від статі учасників і з урахуванням інших відомих факторів ризику інсульту, таких як куріння, фізична неактивність, рівень доходу та освіта.

Хоча дослідники не заглиблювалися в можливі причини цього зв'язку, вони припустили наявність як біологічних, так і соціальних факторів. Також вони відзначили обмеження дослідження, вказуючи на те, що його методологія не дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки та поширити висновки на молодшу популяцію.

Однак, результати роботи важливі й можуть слугувати основою для створення програм з профілактики інсультів у майбутньому.