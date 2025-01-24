Развод родителей имеет долговременные и неожиданные последствия для здоровья их детей

Недавнее исследование выявило негативные последствия разводов для детей, указывая на то, что разрыв родителей в детстве может повысить риск инсульта в пожилом возрасте, даже при отсутствии других серьезных травматических факторов, таких как жестокое обращение.

Ученые неоднократно подчеркивали, что разрыв отношений между матерью и отцом негативно влияет на психическое и физическое здоровье детей, причем влияние может проявляться как сразу, так и позже в жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на PLOS One.

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Новое исследование влияния разводов

Исследователи из Университета Торонто (Канада) обнаружили связь между разводами родителей и повышенным риском инсультов у их детей в будущем. Новая статья продолжает эту тематику, предлагая углубленный анализ на большой выборке пожилых людей.

В исследование вошли более 13 тысяч американцев в возрасте 65 лет и старше, которые в детстве не подвергались физическому или сексуальному насилию. Данные были получены из американской базы 2022 Behavior Risk Factor Surveillance System, созданной Центрами по контролю и профилактике заболеваний США через телефонные опросы для мониторинга факторов риска здоровья.

Развод родителей повышают риск инсульта у детей

Среди респондентов 13,9% сообщили, что их родители развелись до того, как им исполнилось 18 лет. Более 7,3% участников признались, что перенесли инсульт. Анализ данных с использованием бинарной логистической регрессии показал, что риск инсульта у тех, кто пережил развод родителей, был на 61% выше по сравнению с теми, кто не сталкивался с этой проблемой в детстве.

Эта взаимосвязь оставалась значимой независимо от пола участников и с учетом других известных факторов риска инсульта, таких как курение, физическая неактивность, уровень дохода и образование.

Хотя исследователи не углублялись в возможные причины этой связи, они предположили наличие как биологических, так и социальных факторов. Также они отметили ограничения исследования, указывая на то, что его методология не позволяет установить причинно-следственные связи и распространить выводы на младшую популяцию.

Однако, результаты работы важны и могут служить основой для создания программ по профилактике инсультов в будущем.