7 літніх небезпек: як уникнути ЛОР-захворювань у спеку

З настанням літа ми радіємо сонцю та теплу, однак саме цей сезон часто приносить із собою загострення ЛОР-захворювань. Сухе повітря від кондиціонерів, сезонна алергія та купання у водоймах перетворюють безтурботний відпочинок на справжнє випробування для вух, горла й носа.

Як захистити себе від сезонних загроз та зберегти здоров’я ЛОР-органів у літню спеку, пояснює 24 Канал з посилання на MedicineNet.

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Які органи належать до ЛОР-системи

Вуха, ніс, горло, євстахієва (слухова) труба, а також навколоносові пазухи та прилеглі структури – усе це органи ЛОР-системи. Саме вони першими стикаються з вірусами, бактеріями та іншими зовнішніми подразниками.

До найпоширеніших ЛОР-захворювань належать:

Риніт – запалення слизової оболонки носа, що супроводжується нежитем, свербежем та чханням;

Синусит – запалення навколоносових пазух, яке проявляється закладеністю носа, болем у лобі та щелепах, а також гнійними виділеннями;

Фарингіт – запалення задньої стінки горла, що викликає першіння та біль при ковтанні;

Тонзиліт – запалення мигдаликів з болем у горлі, утрудненим ковтанням і підвищеною температурою;

Отит – запалення вуха, яке може супроводжуватися болем, зниженням слуху та виділеннями з вуха.

Чому саме влітку частішають ЛОР-хвороби

Літні місяці – справжнє випробування для органів ЛОР-системи. Причини – у кількох сезонних факторах:

Кондиціонери й сухе повітря. У спеку кондиціонери стають незамінними, але разом із прохолодою вони забирають вологу з повітря. А пересушені слизові – легка мішень для мікробів. Чим сухіше в приміщенні, тим вищий ризик підхопити нежить або фарингіт.

Цвітіння й сезонна алергія. Літо – період пилку й цвітіння багатьох рослин. Для алергіків це постійний контакт з алергенами, які можуть викликати загострення хронічних ЛОР-захворювань. Закладеність носа, сльозотеча, свербіж і ускладнення – усе це прояви літнього алергічного риніту.

Купання у водоймах. Відпочинок біля води – не лише задоволення, а й ризик. Волога, що потрапила у вухо, особливо якщо вода не дуже чиста, може спричинити зовнішній отит – "вухо плавця". Будь-які подряпини в слуховому проході (від ватних паличок, навушників) підвищують шанси інфікування.

Подорожі й перельоти. Зміни тиску у літаку, сухе кондиціоноване повітря та нові алергени – можливі причини загострення хронічних синуситів, особливо для людей з підвищеною чутливістю.

Серед "літніх" збудників – віруси парагрипу, риновіруси, аденовіруси. Вони присутні цілий рік, але влітку можуть активізуватися. Особливу увагу варто приділити бактеріальним інфекціям зовнішнього вуха, ризик яких зростає після купання.

Як не захворіти влітку

Контролюйте вологість повітря. Використовуйте зволожувачі повітря, особливо коли працює кондиціонер. Це допоможе зберегти слизові оболонки зволоженими й захищеними.

Слідкуйте за чистотою кондиціонерів. Регулярно мийте й міняйте фільтри – це важливо для запобігання поширенню бактерій і грибків у повітрі.

Уникайте різких перепадів температур. Не заходьте відразу під холодне повітря кондиціонера після спеки. Краще виставляти помірну температуру й не сидіти прямо під струменем повітря.

Захищайте вуха під час купання. Використовуйте спеціальні вушні затички чи шапочку для плавання, після купання акуратно витирайте вуха. Не чистіть їх сторонніми предметами.

При схильності до алергії – чітко виконуйте призначення лікаря. Уникайте пилку, якомога більше провітрюйте й прибирайте помешкання, використовуйте очищувачі повітря.

Зміцнюйте імунітет. Правильне харчування, фізична активність, повноцінний сон – надійні способи підтримати захисні сили організму.

Дотримуйтесь гігієни. Мийте руки, уникайте близького контакту з хворими на застуду, відмовтесь від шкідливих звичок.

При перших ознаках захворювання не займайтесь самолікуванням – зверніться до ЛОР-лікаря. Лише фахівець підбере оптимальне лікування й не допустить переходу хвороби в хронічну форму.