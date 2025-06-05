7 летних опасностей: как избежать ЛОР-заболеваний в жару

С наступлением лета мы радуемся солнцу и теплу, однако именно этот сезон часто приносит с собой обострение ЛОР-заболеваний. Сухой воздух от кондиционеров, сезонная аллергия и купание в водоемах превращают беззаботный отдых в настоящее испытание для ушей, горла и носа.

Как защитить себя от сезонных угроз и сохранить здоровье ЛОР-органов в летнюю жару, объясняет 24 Канал со ссылкой на MedicineNet.

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Какие органы относятся к ЛОР-системе

Уши, нос, горло, евстахиева (слуховая) труба, а также околоносовые пазухи и прилегающие структуры – все это органы ЛОР-системы. Именно они первыми сталкиваются с вирусами, бактериями и другими внешними раздражителями.

К самым распространенным ЛОР-заболеваний относятся:

Ринит – воспаление слизистой оболочки носа, сопровождающееся насморком, зудом и чиханием;

Синусит – воспаление околоносовых пазух, которое проявляется заложенностью носа, болью во лбу и челюстях, а также гнойными выделениями;

Фарингит – воспаление задней стенки горла, вызывающее першение и боль при глотании;

Тонзиллит – воспаление миндалин с болью в горле, затрудненным глотанием и повышенной температурой;

Отит – воспаление уха, которое может сопровождаться болью, снижением слуха и выделениями из уха.

Почему именно летом учащаются ЛОР-болезни

Летние месяцы – настоящее испытание для органов ЛОР-системы. Причины – в нескольких сезонных факторах:

Кондиционеры и сухой воздух. В жару кондиционеры становятся незаменимыми, но вместе с прохладой они забирают влагу из воздуха. А пересушенные слизистые – легкая мишень для микробов. Чем суше в помещении, тем выше риск подхватить насморк или фарингит.

Цветение и сезонная аллергия. Лето – период пыльцы и цветения многих растений. Для аллергиков это постоянный контакт с аллергенами, которые могут вызвать обострение хронических ЛОР-заболеваний. Заложенность носа, слезотечение, зуд и осложнения – все это проявления летнего аллергического ринита.

Купание в водоемах. Отдых у воды – не только удовольствие, но и риск. Влага, попавшая в ухо, особенно если вода не очень чистая, может вызвать наружный отит – "ухо пловца". Любые царапины в слуховом проходе (от ватных палочек, наушников) повышают шансы инфицирования.

Путешествия и перелеты. Изменения давления в самолете, сухой кондиционированный воздух и новые аллергены – возможные причины обострения хронических синуситов, особенно для людей с повышенной чувствительностью.

Среди "летних" возбудителей – вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Они присутствуют круглый год, но летом могут активизироваться. Особое внимание стоит уделить бактериальным инфекциям наружного уха, риск которых возрастает после купания.

Как не заболеть летом

Контролируйте влажность воздуха. Используйте увлажнители воздуха, особенно когда работает кондиционер. Это поможет сохранить слизистые оболочки увлажненными и защищенными.

Следите за чистотой кондиционеров. Регулярно мойте и меняйте фильтры – это важно для предотвращения распространения бактерий и грибков в воздухе.

Избегайте резких перепадов температур. Не заходите сразу под холодный воздух кондиционера после жары. Лучше выставлять умеренную температуру и не сидеть прямо под струей воздуха.

Защищайте уши во время купания. Используйте специальные ушные затычки или шапочку для плавания, после купания аккуратно вытирайте уши. Не чистите их посторонними предметами.

При склонности к аллергии – четко выполняйте назначения врача. Избегайте пыльцы, как можно больше проветривайте и убирайте помещение, используйте очистители воздуха.

Укрепляйте иммунитет. Правильное питание, физическая активность, полноценный сон – надежные способы поддержать защитные силы организма.

Соблюдайте гигиену. Мойте руки, избегайте близкого контакта с больными простудой, откажитесь от вредных привычек.

При первых признаках заболевания не занимайтесь самолечением – обратитесь к ЛОР-врачу. Только специалист подберет оптимальное лечение и не допустит перехода болезни в хроническую форму.