Многие люди ошибочно считают ушную серу грязью, которую нужно как можно быстрее удалить. На самом деле это естественный "охранник" наших ушей, пишет 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Ушная сера нужна

Ушная сера образуется специальными железами на входе в слуховой проход и выполняет ряд важных задач:

не позволяет пыли, бактериям и мелким частицам проникать глубже в ухо;

заботится о достаточном увлажнении чувствительной кожи слухового прохода;

защищает от развития инфекций.

В норме избыток серы выводится естественным путем – благодаря движениям челюсти, когда мы жуем, говорим, зеваем. Однако иногда сера задерживается, уплотняется и образует ту самую "серную корку".

Почему возникают серные пробки

Причин может быть несколько, вот самые распространенные из них:

Ошибки в гигиене ушей. Использование ватных палочек – самая частая причина. Вместо очищения уха, они проталкивают серу глубже, способствуя образованию пробки. Анатомические особенности. Если слуховой проход узкий или имеет изгибы, сера выводится хуже. Частое ношение наушников или слуховых аппаратов. Они буквально перекрывают выход для серы. Склонность к чрезмерному образованию серы или частый контакт с водой – это нередко бывает у пловцов. Сухость кожи в ухе. Недостаточная влажность делает серу твердой и плотной.

Какие симптомы указывают на серную пробку

Сначала вы можете ничего не замечать, но со временем пробка начинает давать о себе знать:

снижение слуха, ощущение заложенности;

шум, звон в ухе, "эхо" собственного голоса "эхо" собственного голоса;

давление или даже боль, если пробка давит на барабанную перепонку;

иногда – головокружение, если страдает вестибулярный аппарат;

приступы кашля из-за раздражения нервных окончаний.

Можно ли удалить серную пробку дома самостоятельно

Если вы подозреваете серную пробку, важно действовать осторожно. Вот несколько проверенных и безопасных методов, которые можно применять самостоятельно:

Капли для размягчения серы. В аптеке продаются специальные растворы или обычный физраствор – закапайте в ухо согласно инструкции, подождите 10 – 15 минут, затем аккуратно промойте ухо теплой водой. Перекись водорода 3%. Капните несколько капель, подождите, пока "шипение" не прекратится, после чего осторожно наклоните голову, чтобы жидкость вытекла. Повторяйте 2 – 3 дня. Теплое масло. Оливковое или миндальное масло, подогретое до комфортной температуры, закапывается в ухо. Оставьте на 10 – 15 минут, после чего промойте слуховой проход.

Когда нужна помощь врача?

Если домашние способы не помогли, появилось сильное ощущение заложенности или боль – не экспериментируйте, обратитесь к отоларингологу. Врач быстро и безболезненно удалит пробку с помощью безопасных инструментов или промывания.

Важно! Никогда не пытайтесь удалять пробку ватной палочкой, пинцетом или другими подручными средствами – это может привести к травме или серьезным осложнениям!

Как предотвратить появление серной пробки

Забудьте о ватных палочках! Достаточно мыть уши снаружи теплой водой и промокать полотенцем или ватным диском.

Регулярно посещайте ЛОР-врача, особенно если имеете склонность к образованию пробок.

Используйте защитные беруши во время плавания, если ваши уши часто контактируют с водой.

Следите за состоянием кожи слухового прохода – при сухости применяйте эмоленты или консультируйтесь с врачом.

Серная корка – это не повод для паники. Проблема легко решается, если действовать правильно. Главное – не заниматься самолечением, если не уверены в своих силах. Не рискуйте своим слухом: в случае сомнений всегда обращайтесь к специалисту.