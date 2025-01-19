Як зрозуміти що болить апендицит

Апендицит може розвинутися в будь-який момент, і саме тому біль у правому боці викликає таку тривогу. Наша стаття допоможе вам розпізнати симптоми нападу, щоб викликати швидку допомогу.

Перші ознаки апендициту (запалення апендикса) часто включають температуру 37,1 – 38,0 градусів за Цельсієм і неприємні відчуття в області пупка, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

Також на тему Біологічний годинник на паузі: що треба знати про кріоконсервацію яйцеклітин

Як визначити, що це апендицит

На перший погляд, може здатися, що це звичайний біль у животі. Проте при апендициті відчуття можуть бути змінними: спочатку біль зникає, потім, із наростанням запального процесу, стає постійним та інтенсивнішим. Протягом кількох годин дискомфорт переміщується в праву нижню частину живота, де розташований апендикс. Біль посилюється при кашлі, ходьбі або різких рухах.

Локалізація болю може варіюватися залежно від віку пацієнта та положення апендикса. Іноді він може розміщуватись в атипових місцях – наприклад, у тазу, за товстою кишкою або навколо тонкої кишки, а також поблизу правої частини печінки.

У вагітних жінок може здаватися, що біль виходить із верхньої частини живота, оскільки апендикс підіймається вище через збільшення розміру плоду.

Якщо біль на деякий час зникає, а потім знову посилюється і поширюється по животу, це може вказувати на розрив апендикса. Перфорація цього органу може призвести до перитоніту – серйозної інфекції внутрішньої оболонки черевної порожнини. Висока температура, що досягає 40 градусів за Цельсієм, також є знаком розриву.

Які ще симптоми можуть вказувати на апендицит

Окрім болю в животі, при апендициті спостерігаються й інші симптоми, які допоможуть відрізнити його від інших захворювань.

Серед них:

нудота та блювання;

загальне нездужання;

втрата апетиту;

запори або діарея.

Симптоматика апендициту зазвичай проявляється протягом 24 годин, але в деяких випадках може виникати в період від 4 до 48 годин.

Які стани схожі на апендицит

Поставити діагноз "апендицит" може бути складно, якщо відсутні характерні ознаки, які зустрічаються лише в половині випадків. Тому, якщо у вас є сумніви, краще одразу звернутися за медичною допомогою.

У деяких пацієнтів біль може бути схожим на апендицит, але викликаний іншими причинами, такими як:

гастроентерит;

синдром подразненого кишківника;

запор;

інфекція сечового міхура або сечовивідних шляхів;

хвороба Крона;

виразковий коліт;

проблеми з жовчним міхуром;

тазова інфекція.

У жінок симптоми, що нагадують апендицит, іноді можуть мати гінекологічну природу, наприклад, позаматкова вагітність, менструальні болі або запальні захворювання органів малого таза.