Як зрозуміти що болить апендицит
Апендицит може розвинутися в будь-який момент, і саме тому біль у правому боці викликає таку тривогу. Наша стаття допоможе вам розпізнати симптоми нападу, щоб викликати швидку допомогу.
Перші ознаки апендициту (запалення апендикса) часто включають температуру 37,1 – 38,0 градусів за Цельсієм і неприємні відчуття в області пупка, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.
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Як визначити, що це апендицит
На перший погляд, може здатися, що це звичайний біль у животі. Проте при апендициті відчуття можуть бути змінними: спочатку біль зникає, потім, із наростанням запального процесу, стає постійним та інтенсивнішим. Протягом кількох годин дискомфорт переміщується в праву нижню частину живота, де розташований апендикс. Біль посилюється при кашлі, ходьбі або різких рухах.
Локалізація болю може варіюватися залежно від віку пацієнта та положення апендикса. Іноді він може розміщуватись в атипових місцях – наприклад, у тазу, за товстою кишкою або навколо тонкої кишки, а також поблизу правої частини печінки.
У вагітних жінок може здаватися, що біль виходить із верхньої частини живота, оскільки апендикс підіймається вище через збільшення розміру плоду.
Якщо біль на деякий час зникає, а потім знову посилюється і поширюється по животу, це може вказувати на розрив апендикса. Перфорація цього органу може призвести до перитоніту – серйозної інфекції внутрішньої оболонки черевної порожнини. Висока температура, що досягає 40 градусів за Цельсієм, також є знаком розриву.
Які ще симптоми можуть вказувати на апендицит
Окрім болю в животі, при апендициті спостерігаються й інші симптоми, які допоможуть відрізнити його від інших захворювань.
Серед них:
- нудота та блювання;
- загальне нездужання;
- втрата апетиту;
- запори або діарея.
Симптоматика апендициту зазвичай проявляється протягом 24 годин, але в деяких випадках може виникати в період від 4 до 48 годин.
Які стани схожі на апендицит
Поставити діагноз "апендицит" може бути складно, якщо відсутні характерні ознаки, які зустрічаються лише в половині випадків. Тому, якщо у вас є сумніви, краще одразу звернутися за медичною допомогою.
У деяких пацієнтів біль може бути схожим на апендицит, але викликаний іншими причинами, такими як:
- гастроентерит;
- синдром подразненого кишківника;
- запор;
- інфекція сечового міхура або сечовивідних шляхів;
- хвороба Крона;
- виразковий коліт;
- проблеми з жовчним міхуром;
- тазова інфекція.
У жінок симптоми, що нагадують апендицит, іноді можуть мати гінекологічну природу, наприклад, позаматкова вагітність, менструальні болі або запальні захворювання органів малого таза.
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