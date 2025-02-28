Як зрозуміти, що болить апендицит

Апендицит може проявитися будь-якої миті, тому біль у правому боці часто викликає занепокоєння. Дізнатися, як розпізнати напад вчасно і коли викликати швидку допомогу, допоможе наша стаття.

Перші ознаки запалення апендикса зазвичай включають підвищення температури до 37,1 – 38,0 градусів за Цельсієм та біль у ділянці пупка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Симптоми апендициту

На перший погляд, це може здатися звичайним болем у животі. Однак при апендициті характер болю змінюється: спочатку він може з’являтися і зникати, але з прогресуванням запалення стає постійним і посилюється. Протягом кількох годин біль зазвичай зміщується в праву нижню частину живота, де розміщується апендикс. Він посилюється при кашлі, ходьбі або різких рухах.

Локалізація болю може змінюватися залежно від віку та положення апендикса. Іноді апендикс розташований у незвичних місцях: у тазу, за товстою кишкою, серед тонкої кишки або поруч із правою частиною печінки. У вагітних біль може відчуватися у верхній частині живота, оскільки збільшена матка відсовує апендикс вище.

Якщо біль спочатку слабшає, а потім посилюється і поширюється на весь живіт, це може свідчити про розрив апендикса. У такому разі є ризик розвитку перитоніту – небезпечного запалення очеревини. Підвищення температури до 40 градусів за Цельсієм також може бути ознакою розриву.

Інші ознаки апендициту

Окрім болю, апендицит супроводжується низкою симптомів, які допомагають відрізнити його від інших захворювань:

нудота і блювання;

загальне нездужання;

втрата апетиту;

закреп або, навпаки, діарея;

температура 37,1–38,0 градусів за Цельсієм (яка може підвищуватися з прогресуванням запалення).

Зазвичай симптоми проявляються протягом доби, але в деяких випадках їх розвиток триває від 4 до 48 годин.

Захворювання, схожі на апендицит

Поставити точний діагноз не завжди просто, оскільки звичайні симптоми спостерігаються приблизно у половини пацієнтів. Якщо є сумніви, краще не зволікати та викликати швидку допомогу.

Іноді біль у животі, схожий на апендицит, викликаний іншими причинами, наприклад:

гастроентеритом;

синдромом подразненого кишківника;

закрепом;

інфекцією сечового міхура або сечовивідних шляхів;

хворобою Крона;

виразковим колітом;

проблемами з жовчним міхуром;

тазовою інфекцією.

У жінок схожі симптоми іноді пов’язані з гінекологічними проблемами: позаматковою вагітністю, менструальними болями або запальними захворюваннями органів малого таза.

Коли звертатися за медичною допомогою

Будь-який тривалий біль у животі вимагає лікарського огляду. Особливо важливо негайно викликати швидку, якщо біль посилюється і поширюється по всьому животу або тимчасово слабшає, а потім повертається з новою силою. До приїзду лікарів не рекомендується приймати знеболювальні препарати, адже вони можуть "приховати" важливі симптоми.

Якщо біль наростає поступово і є сумніви щодо його походження, варто звернутися до хірурга. Лікар уточнить симптоми, огляне живіт і перевірить реакцію на натискання в ділянці апендикса. За наявності характерних ознак пацієнта одразу направлять до лікарні.

Якщо симптоми не стандартні, для уточнення діагнозу можуть знадобитися додаткові обстеження:

аналіз крові для виявлення ознак інфекції;

тест на вагітність у жінок;

аналіз сечі для виключення інфекції сечового міхура;

УЗД або КТ.

У випадках, коли діагноз викликає сумніви, лікар може порадити спостерігати за симптомами протягом 24 годин. Якщо стан погіршиться або з’являться нові ознаки, пацієнта направлять на термінове лікування.