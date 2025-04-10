Антибіотики "наосліп": лише 25% пацієнтів проходять потрібне обстеження

Лише кожен четвертий пацієнт у стаціонарі проходить своєчасне бактеріологічне обстеження перед початком антибіотикотерапії, що суттєво знижує ефективність лікування.

Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я, підсумовуючи моніторинг призначення антибактеріальних препаратів у 2024 році, передає 24 Канал.

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Антибіотики мають застосовуватись лише за наявності підтвердженої або обґрунтовано підозрюваної бактеріальної інфекції,

– наголосили у ЦГЗ.

Важливо. Призначення без аналізів і доказів не тільки зменшує користь лікування, а й сприяє розвитку антимікробної резистентності – появі супербактерій, стійких до традиційних препаратів.

Яка ситуація із застосованням антибіотиків в Україні

В Україні, попри затверджені Міністерством охорони здоров'я стандарти, показники раціонального використання антибіотиків залишаються незадовільними.

Наприклад, препарати першої лінії – з групи доступу – повинні використовуватись у 95% випадків у первинній ланці. Фактично ж – лише у 59,1%. У спеціалізованих закладах замість рекомендованих 60% їх призначають у 39,8% випадків.

Значно перевищено і використання антибіотиків групи спостереження та резерву, які мають застосовуватись лише в крайніх або специфічних ситуаціях.

Якими мали б бути призначення

На первинному рівні частка препаратів групи спостереження має бути не більшою за 5%, натомість зараз вона становить 32,4%. Препарати резерву використовують у 8,7% випадків (замість допустимого мінімуму), а у спеціалізованій допомозі – майже в третині випадків (29%).