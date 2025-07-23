Артеріальний тиск – це один з ключових показників здоров’я серцево-судинної системи. Зниження тиску (гіпотонія) може супроводжуватися слабкістю, запамороченням, нудотою й навіть втратою свідомості. Тому питання, як підняти тиск швидко в домашніх умовах, хвилює багатьох людей, які стикаються з низьким тиском.

У цій статті 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic і Heart розглянув доказові способи, чим підняти низький тиск в домашніх умовах, і спростував міфи щодо народних методів.

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Коли треба підняти тиск?

Артеріальна гіпотонія – це стан, коли систолічний тиск (верхній) опускається нижче 90 мм рт. ст., а діастолічний (нижній) – нижче 60 мм рт. ст.

Причинами можуть бути:

генетична схильність,

зневоднення,

спека,

вагітність,

деякі хронічні хвороби або медикаменти.

Однак важливо пам’ятати: якщо симптоми виражені (втрата свідомості, сильна слабкість, біль у грудях), необхідна термінова медична допомога.

Як підняти тиск швидко?

Лягти й підняти ноги

Найпростіший і найефективніший спосіб як швидко підняти тиск вдома – лягти на спину та підняти ноги вище рівня серця. Це допоможе крові швидше повернутися до серця й мозку, зменшить запаморочення та інші неприємні симптоми.

Пиття води

Зневоднення – одна з найпоширеніших причин гіпотонії. Випийте склянку води або несолодкого чаю. Для довгострокового ефекту важливо пити достатню кількість рідини протягом дня

Трохи солі

Сіль утримує воду в організмі та сприяє підвищенню тиску. Однак цей метод треба використовувати з обережністю – лише у разових ситуаціях і після консультації з лікарем при хронічних захворюваннях нирок чи серця. Можна з’їсти солоний крекер, шматочок сиру або випити мінералки.

Кофеїн

Кава, чорний або зелений чай, мате – напої, які тимчасово можуть підвищити тиск завдяки стимулюванню серцевого ритму та звуженню судин. Проте ефект нетривалий і не підходить людям із серцевими аритміями або підвищеною чутливістю до кофеїну.

Чим підняти тиск в домашніх умовах?

Є продукти, що можуть допомогти у питаннях, як підняти тиск в домашніх умовах:

Солоні продукти: солоні огірки, фета, буженина, солона риба.

Сир твердий і ковбаси (у помірних кількостях).

Чорний шоколад (завдяки кофеїну і теоброміну).

Гранатовий сік (підвищує судинний тонус).

Ці засоби можна використовувати для підняття тиску, але вони не повинні замінювати основний прийом їжі та не підходять для щоденного вживання.

Як підвищити артеріальний тиск надовго?

Лікарі радять змінити спосіб життя:

Збалансовано харчуватися з достатньою кількістю білків, складних вуглеводів, овочів та фруктів. Уникати різких підйомів із ліжка та тривалого стояння. Носити компресійні панчохи (особливо людям із варикозом). Вести активний спосіб життя – помірні фізичні навантаження (йога, легкий біг, плавання). Уникати стресу та хронічного недосипання.

Як підняти серцевий тиск і як підняти нижній тиск?

Розрізняють два показники: систолічний ("верхній") та діастолічний ("нижній") тиск. Зниження саме діастолічного тиску може спостерігатись у людей з високим рівнем фізичної підготовки, у літніх, при дефіциті рідини. Основні рекомендації ті ж: рясне пиття, солоні та білкові продукти, контроль з боку лікаря.

Як підняти тиск народним методом?

Часто в інтернеті радять:

пити коньяк,

натирати вуха перцем,

приймати настоянки женьшеню, лимоннику, елеутерококу.

Доказова медицина не рекомендує подібні народні методи як засоби першої допомоги. Більшість із них дають короткочасний або недоведений ефект, а настоянки – можуть бути небезпечними для людей із хворобами серця, нервової системи чи печінки. Медикаментозні засоби (наприклад, мідодрин, флудрокортизон) призначають тільки лікарі у разі хронічної гіпотензії.

Що не можна робити при низькому тиску?

Алкоголь (навіть коньяк чи вино) – спочатку розширює судини й ще більше знижує тиск. Перегрівання: лазні, гарячі ванни протипоказані. Довге стояння та різкі рухи. Надмірна кількість кави – може спричинити зневоднення й "ефект відскоку".

Важливо розуміти: якщо симптоми повторюються чи посилюються, слід звернутися до лікаря для визначення справжньої причини та призначення лікування. Але хронічна гіпотонія, яка не викликає неприємних симптомів та не становить загрозу здоров’ю, у більшості випадків не потребує лікування.