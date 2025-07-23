Артериальное давление – это один из ключевых показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Снижение давления (гипотония) может сопровождаться слабостью, головокружением, тошнотой и даже потерей сознания. Поэтому вопрос, как поднять давление быстро в домашних условиях, волнует многих людей, которые сталкиваются с низким давлением.

В этой статье 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic и Heart рассмотрел доказательные способы, чем поднять низкое давление в домашних условиях, и опроверг мифы о народных методах.

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Когда надо поднять давление?

Артериальная гипотония – это состояние, когда систолическое давление (верхнее) опускается ниже 90 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) – ниже 60 мм рт. ст.

Причинами могут быть:

генетическая предрасположенность,

обезвоживание,

жара,

беременность,

некоторые хронические болезни или медикаменты.

Однако важно помнить: если симптомы выражены (потеря сознания, сильная слабость, боль в груди), необходима срочная медицинская помощь.

Как поднять давление быстро?

Лечь и поднять ноги

Самый простой и эффективный способ как быстро поднять давление дома – лечь на спину и поднять ноги выше уровня сердца. Это поможет крови быстрее вернуться к сердцу и мозгу, уменьшит головокружение и другие неприятные симптомы.

Питье воды

Обезвоживание – одна из самых распространенных причин гипотонии. Выпейте стакан воды или несладкого чая. Для долгосрочного эффекта важно пить достаточное количество жидкости в течение дня

Немного соли

Соль удерживает воду в организме и способствует повышению давления. Однако этот метод надо использовать с осторожностью – только в разовых ситуациях и после консультации с врачом при хронических заболеваниях почек или сердца. Можно съесть соленый крекер, кусочек сыра или выпить минералки.

Кофеин

Кофе, черный или зеленый чай, мате – напитки, которые временно могут повысить давление благодаря стимулированию сердечного ритма и сужению сосудов. Однако эффект непродолжительный и не подходит людям с сердечными аритмиями или повышенной чувствительностью к кофеину.

Чем поднять давление в домашних условиях?

Есть продукты, которые могут помочь в вопросах, как поднять давление в домашних условиях:

Соленые продукты: соленые огурцы, фета, буженина, соленая рыба.

Сыр твердый и колбасы (в умеренных количествах).

Черный шоколад (благодаря кофеину и теобромину).

Гранатовый сок (повышает сосудистый тонус).

Эти средства можно использовать для поднятия давления, но они не должны заменять основной прием пищи и не подходят для ежедневного употребления.

Как повысить артериальное давление надолго?

Врачи советуют изменить образ жизни:

Сбалансировано питаться с достаточным количеством белков, сложных углеводов, овощей и фруктов. Избегать резких подъемов с кровати и длительного стояния. Носить компрессионные чулки (особенно людям с варикозом). Вести активный образ жизни – умеренные физические нагрузки (йога, легкий бег, плавание). Избегать стресса и хронического недосыпания.

Как поднять сердечное давление и как поднять нижнее давление?

Различают два показателя: систолическое ("верхнее") и диастолическое ("нижнее") давление. Снижение именно диастолического давления может наблюдаться у людей с высоким уровнем физической подготовки, у пожилых, при дефиците жидкости. Основные рекомендации те же: обильное питье, соленые и белковые продукты, контроль со стороны врача.

Как поднять давление народным методом?

Часто в интернете советуют:

пить коньяк,

натирать уши перцем,

принимать настойки женьшеня, лимонника, элеутерококка.

Доказательная медицина не рекомендует подобные народные методы как средства первой помощи. Большинство из них дают кратковременный или недоказанный эффект, а настойки – могут быть опасными для людей с болезнями сердца, нервной системы или печени. Медикаментозные средства (например, мидодрин, флудрокортизон) назначают только врачи в случае хронической гипотензии.

Что нельзя делать при низком давлении?

Алкоголь (даже коньяк или вино) – сначала расширяет сосуды и еще больше снижает давление. Перегрев: бани, горячие ванны противопоказаны. Долгое стояние и резкие движения. Чрезмерное количество кофе – может вызвать обезвоживание и "эффект отскока".

Важно понимать: если симптомы повторяются или усиливаются, следует обратиться к врачу для определения истинной причины и назначения лечения. Но хроническая гипотония, которая не вызывает неприятных симптомов и не представляет угрозу здоровью, в большинстве случаев не требует лечения.