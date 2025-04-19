Як встановлюється група інвалідності військовослужбовцям

З 1 січня в Україні запровадили оцінювання повсякденного функціонування особи, що замінює попередню систему МСЕК. Це частина комплексної реформи, яка спрямована на забезпечення прозорості, відсутності бюрократичних перешкод.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як встановлюється група інвалідності. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Як військовослужбовцю оформити інвалідність: детальна інструкція МОЗ

Встановлення інвалідності військовослужбовцям

Військовослужбовцям та іншим представникам силових відомств, які зазнали важких ушкоджень, пов'язаних із захистом Батьківщини, інвалідність встановлюється без зазначення строку повторного оцінювання (безстроково) та на ступінь вище.

У Міністерстві наголосили, що це стосується осіб, у яких внаслідок поранень, контузій, травм або захворювань виникла необоротна втрата кінцівок (ампутація) або їх частин; необоротна втрата іншого органу або його функцій; повна стійка втрата функціональних можливостей організму, що спричинила інвалідність.

Група інвалідності визначається залежно від ступеня втрати професійної працездатності:

I група – 85 – 100% втрати працездатності.

II група – 66 – 84% втрати працездатності.

III група – 40 – 65% втрати працездатності.

Рішення щодо встановлення групи інвалідності приймається експертною командою на основі всебічного аналізу медичних документів і результатів оцінювання функціонального стану людини,

– зазначили в МОЗ.

Зверніть увагу! Якщо є кілька причин, які вплинули на втрату працездатності, то визначальним є той стан, що став ключовим для встановлення групи інвалідності.