Как устанавливается группа инвалидности военнослужащим
- С 1 января в Украине введена новая система оценки повседневного функционирования человека.
- Военнослужащим с тяжелыми повреждениями, связанными с защитой Родины, инвалидность устанавливается бессрочно и на степень выше.
С 1 января в Украине ввели оценивание повседневного функционирования лица, заменяющее предыдущую систему МСЭК. Это часть комплексной реформы, которая направлена на обеспечение прозрачности, отсутствия бюрократических препятствий.
У Министерстве здравоохранения объяснили, как устанавливается группа инвалидности. Об этом сообщает 24 Канал.
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Установление инвалидности военнослужащим
Военнослужащим и другим представителям силовых ведомств, которые получили тяжелые повреждения, связанных с защитой Родины, инвалидность устанавливается без указания срока повторного оценивания (бессрочно) и на степень выше.
В Министерстве отметили, что это касается лиц, у которых в результате ранений, контузий, травм или заболеваний возникла необратимая потеря конечностей (ампутация) или их частей; необратимая потеря другого органа или его функций; полная стойкая потеря функциональных возможностей организма, повлекшая инвалидность.
Группа инвалидности определяется в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности:
- I группа – 85 – 100% потери трудоспособности.
- II группа – 66 – 84% потери трудоспособности.
- III группа – 40 – 65% потери трудоспособности.
Решение об установлении группы инвалидности принимается экспертной командой на основе всестороннего анализа медицинских документов и результатов оценки функционального состояния человека,
– отметили в Минздраве.
Обратите внимание! Если есть несколько причин, которые повлияли на потерю трудоспособности, определяющим является то состояние, что стало ключевым для установления группы инвалидности.
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