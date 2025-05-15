Не ігноруйте ці сигнали свого шлунка: гастроентерологиня пояснює, коли треба бити на сполох

Ми рідко замислюємося над причинами дискомфорту в шлунку, часто пояснюючи біль, нудоту чи важкість звичайним переїданням або стресом. Однак гастрит – запалення слизової оболонки шлунка – може тривалий час залишатися непоміченим, маскуватися під інші захворювання або взагалі не викликати відчутних симптомів.

Біль у верхній частині живота, втрата апетиту, нудота, блювання, печія, важкість після їжі чи здуття – ці симптоми іноді здаються незначними, швидко минають, і тому ми не поспішаємо звертатися до лікаря. Часто їх сприймають як прояви інших хвороб – гепатитів, холециститів, жовчнокам’яної хвороби тощо.

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Ми пов’язуємо їх з основним захворюванням, хоча вони можуть свідчити про паралельний розвиток гастриту. Ігнорування таких проявів небезпечне, бо може призвести до ускладнень – виразки, кровотечі чи навіть онкологічних захворювань. Як не проґавити тривожні симптоми 24 Каналу розповіла гастроентерологиня медичного центру Святої Параскеви Оксана Ядлось.

Що таке гастрит

Гастрит – це захворювання, при якому запалюється слизова оболонка шлунка. Він може бути гострим або хронічним. Причинами виникнення гастриту є патогенні бактерії, приймання нестероїдних протизапальних препаратів (аспірину, парацетамолу, ібупрофену тощо) чи стероїдів, аутоімунні захворювання, біліарний рефлюкс.

Оксана Ядлось "Сприяти розвитку хвороби можуть нерегулярне харчування, вживання гострої чи надто солоної їжі великими порціями, зловживання алкоголем та куріння. Якщо довго ігнорувати симптоми гастриту, це може призвести до незворотних змін."

Як діагностують гастрит

Гастрит діагностують після езофагогастродуоденоскопії (ЕГДС) з біопсією, коли лікар виявляє запалення слизової оболонки шлунка та досліджує зразки тканини під мікроскопом. Ендоскопія без біопсії малоефективна – діагностувати гастрит без біопсії неможливо.

Під час ендоскопії можна також виявити новоутворення або поліпи, але для їх детального вивчення обов’язково потрібна біопсія. Саме тому перед обстеженням варто проконсультуватися з гастроентерологом. ЕГДС проводиться лише за показаннями й відповідає на питання, чи є гастрит, виразка або онкологічне захворювання.

Хто в зоні ризику

Пацієнти старші 60 років із такими скаргами, як нудота, блювання, біль, здуття тощо.

Пацієнти до 60 років із симптомами: незрозуміла втрата ваги, анемія, часте блювання.

Основна причина гастриту – бактерія Helicobacter pylori

Helicobacter pylori (H. pylori) – бактерія, що уражає шлунок та дванадцятипалу кишку. Це дуже поширена інфекція: близько 40% населення Землі інфіковані цією бактерією, яка є головною причиною хронічного гастриту та виразкової хвороби.

Оксана Ядлось "Присутність H. pylori значно підвищує ризик розвитку раку шлунка. Аналіз калу на хелікобактер проводять тим пацієнтам, які не потребують обов’язкової ЕГДС з біопсією, але мають симптоми порушення травлення."

Для призначення ЕГДС з біопсією також існують конкретні критерії, пов’язані з "каскадом Корреа" – ланцюгом змін слизової шлунка від хронічного гастриту до онкології, який можна виявити лише під час біопсії. Визначення стадії цих змін важливе для вибору тактики лікування та спостереження, тому біопсія є невіддільною частиною діагностики гастриту.

Після лікування хелікобактерного гастриту, яке зазвичай триває два тижні й включає антибіотики, повторна ЕГДС не проводиться – достатньо зробити аналіз калу на H. pylori. Якщо бактерія відсутня, це свідчить про ефективне лікування.