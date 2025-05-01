Що таке емоційна грамотність та як її розвинути

Емоційна грамотність – це здатність розпізнавати, керувати та виражати свої емоції і почуття через мову, дії та поведінку. Часто цей термін плутають з емоційним інтелектом, який включає не лише вміння контролювати свої почуття, але й здатність помічати, співпереживати та адекватно реагувати на емоції інших людей.

Емоційна грамотність допомагає краще усвідомлювати власні емоції, справлятися з ними та виражати їх відповідним чином, повідомляє 24 Канал з посилання Sage.

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Емоції відіграють важливу роль у встановленні соціальних зв’язків і приносять радість від спілкування. Люди, які вміють розпізнавати свої почуття та керувати ними, проявляють більше емпатії до оточення.

Основні емоції

Психологи тривалий час намагалися визначити, скільки базових емоцій притаманні людині. Наприклад, Пол Екман у 1970 роках виокремив шість універсальних емоцій, а згодом додав ще чотири.

Основні емоції за Екманом:

щастя;

сум;

огида;

страх;

здивування;

гнів;

гордість;

сором;

збентеження;

хвилювання.

Пізніше науковці дійшли висновку, що базових емоцій значно більше – близько 27. Деякі психологи припустили, що емоції можна уявити у вигляді "колеса", подібного до кола кольорів, де вони комбінуються, створюючи нові, унікальні переживання. Окрім базових, існують вторинні почуття, такі як розчарування, любов чи полегшення, які є похідними від основних емоцій.

Як правильно виражати емоції

Емоції можна демонструвати трьома способами:

Вербально – словами, інтонацією. Невербально – поведінкою, мімікою, жестами. Діями – через вчинки.

Цілком позбутися базових емоцій неможливо, але важливо навчитися виражати їх коректно, аби вони не завдали шкоди.

Як розвинути емоційну грамотність

Навчіться розпізнавати свої емоції. Спробуйте зрозуміти, що ви відчуваєте у певний момент. Усвідомлюйте причину своїх емоцій. Розуміння того, що викликає почуття, допомагає зменшити їхню інтенсивність. Вчіться правильно виражати емоції. Назвіть свою емоцію, проговоріть її і подумайте, як діяти далі.

Наприклад, якщо ви боїтеся піти на зустріч, визнайте цей стан і скажіть собі: "Я нервую, але це нормально". Потім зробіть крок назустріч ситуації, навіть якщо це дискомфортно.

Чим небезпечне придушення емоцій

Деякі люди приховують свої почуття, щоб уникнути аналізу або через травматичний досвід у минулому. Однак придушення емоцій може призвести до хронічного стресу та проблем зі здоров’ям, включаючи серцево-судинні захворювання, діабет чи порушення пам’яті.

Якщо ви відчуваєте емоційну напругу, втому чи труднощі у спілкуванні, варто задуматися про те, що ви ігноруєте свої справжні почуття. Вираження емоцій – це важливий крок до здоров'я та щастя.