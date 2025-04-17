Чому люди, які хворіють на рак, втрачають жагу до життя: вчені виявили складний механізм

На пізніх стадіях онкологічних захворювань пацієнти стикаються не лише з фізичною слабкістю, але й із появою депресії та апатії. Американські вчені, проводячи дослідження на тваринах, виявили механізм, який запускає цей руйнівний процес.

Кахексія, або виснаження, спостерігається у 80% пацієнтів з онкологічними захворюваннями на пізніх стадіях. Люди відчувають сильну втому, втрачають інтерес до життя, та відчувають брак сил для боротьби з хворобою, повідомляє 24 Канал з посиланням Science.

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Нове дослідження онкологічної апатії

Дослідники з Медичної школи Університету Вашингтона (США) провели експерименти з мишами, завдяки яким змогли виявити складні біологічні процеси, що призводять до втрати мотивації та апатії.

У межах експерименту гризунам імплантували клітини аденокарциноми товстого кишківника. Протягом кількох тижнів у тварин з'явилися ознаки кахексії, а також зміни у поведінці. Виконуючи завдання для отримання їжі, вони віддавали перевагу легшим варіантам, уникаючи складних, що потребують значних зусиль. Це зниження мотивації нагадувало стан онкологічних пацієнтів.

Брак дофаміну

Аналізи крові показали підвищення рівня цитокіна інтерлейкіну 6 (IL-6), пов’язаного із запальними процесами. Досліджуючи мозок мишей, учені виявили імуно-нейронний ланцюг, який починається в області area postrema ("заднє поле" на латині). Ця область реагувала на підвищений рівень IL-6 і передавала сигнали в базальні ганглії, пригнічуючи вироблення дофаміну.

Дофамін, відомий як "гормон щастя", у цьому випадку регулює мотивацію та здатність докладати зусиль для досягнення цілей. На думку вчених, така природна реакція дозволяє організму економити ресурси, але за хронічних захворювань вона перетворюється на серйозну загрозу для життя.

Крім того, дослідники виявили, що використання антитіл проти інтерлейкіну 6 ефективно зменшує симптоми апатії, повертаючи мотивацію у мишей. Ці дані відкривають перспективи для покращення якості життя не лише онкологічних пацієнтів. Надмірний рівень IL-6 негативно впливає й за інших хвороб, таких як аутоімунні розлади або хронічні інфекції.