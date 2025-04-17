Почему люди, которые болеют раком, теряют жажду жизни: ученые обнаружили сложный механизм

На поздних стадиях онкологических заболеваний пациенты сталкиваются не только с физической слабостью, но и с появлением депрессии и апатии. Американские ученые, проводя исследования на животных, обнаружили механизм, который запускает этот разрушительный процесс.

Кахексия, или истощение, наблюдается у 80% пациентов с онкологическими заболеваниями на поздних стадиях. Люди чувствуют сильную усталость, теряют интерес к жизни, и испытывают недостаток сил для борьбы с болезнью, сообщает 24 Канал со ссылкой Science.

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Новое исследование онкологической апатии

Исследователи из Медицинской школы Университета Вашингтона (США) провели эксперименты с мышами, благодаря которым смогли выявить сложные биологические процессы, приводящие к потере мотивации и апатии.

В рамках эксперимента грызунам имплантировали клетки аденокарциномы толстого кишечника. В течение нескольких недель у животных появились признаки кахексии, а также изменения в поведении. Выполняя задания для получения пищи, они отдавали предпочтение более легким вариантам, избегая сложных, требующих значительных усилий. Это снижение мотивации напоминало состояние онкологических пациентов.

Нехватка дофамина

Анализы крови показали повышение уровня цитокина интерлейкина 6 (IL-6), связанного с воспалительными процессами. Исследуя мозг мышей, ученые обнаружили иммуно-нейронную цепь, которая начинается в области area postrema ("заднее поле" на латыни). Эта область реагировала на повышенный уровень IL-6 и передавала сигналы в базальные ганглии, подавляя выработку дофамина.

Дофамин, известный как "гормон счастья", в этом случае регулирует мотивацию и способность прилагать усилия для достижения целей. По мнению ученых, такая естественная реакция позволяет организму экономить ресурсы, но при хронических заболеваниях она превращается в серьезную угрозу для жизни.

Кроме того, исследователи обнаружили, что использование антител против интерлейкина 6 эффективно уменьшает симптомы апатии, возвращая мотивацию у мышей. Эти данные открывают перспективы для улучшения качества жизни не только онкологических пациентов. Избыточный уровень IL-6 негативно влияет и при других болезнях, таких как аутоиммунные расстройства или хронические инфекции.