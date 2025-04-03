Виявили фактор, який майже вдвічі підвищує ризик депресії

Дослідники виявили тривожний зв’язок між використанням контрацептивів та розвитком психічних розладів. Згідно з отриманими даними, у жінок, які приймають гормональні контрацептиви після пологів, ризик виникнення післяпологової депресії зростає вдвічі.

Відомо, що жінка може знову завагітніти вже через три тижні після пологів, навіть якщо вона годує грудьми і в неї ще не відновився менструальний цикл. Через це багато молодих мам обирають методи контрацепції, щоб уникнути небажаної вагітності, повідомляє 24 Канал з посилання на Daily Mail.

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Післяпологова депресія та гормональні контрацептиви

Однак нове дослідження, проведене на основі аналізу даних 610 038 жінок із Данії, показало, що гормональні контрацептиви значно підвищують ризик депресивних розладів. У перший рік після пологів у жінок, які користувалися зазначеними препаратами, ризик депресії зростав на 49%.

За підрахунками науковців, на кожні 100 000 жінок, які використовують гормональні контрацептиви, припадає додатково 180 випадків депресії. Ба більше, чим раніше молоді мами починають приймати ці препарати, тим вищою є ймовірність виникнення психічних розладів.

Особливо високий ризик розвитку депресії виявили у жінок, які приймають комбіновані оральні контрацептиви – він на 72% вищий, ніж у тих, хто не використовував гормональні методи контрацепції. Крім того, жінки, які використовують контрацептиви лише з прогестагеном (наприклад, ін’єкції або певні види внутрішньоматкових спіралей), стикалися з депресією на 40% частіше.