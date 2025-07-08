Поширена інфекція призведе до 12 мільйонів випадків раку шлунка у молодих людей

Нове наукове моделювання показало тривожну тенденцію: понад 15,6 мільйона людей, які народилися в період з 2008 по 2017 рік, у майбутньому можуть зіткнутися з діагнозом "рак шлунка".

Вражає той факт, що основною причиною цієї хвороби у більшості випадків є бактерія Helicobacter pylori, яка відома своєю здатністю спричиняти гастрити і виразкову хворобу, пише 24 Канал з посилання на Nature Medicine.

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Хілобактер призведе до мільйонів випадків раку

За підрахунками вчених, майже 12 мільйонів випадків раку будуть безпосередньо пов’язані з цією інфекцією. Дослідження підкреслює важливість своєчасної діагностики та лікування Helicobacter pylori для зниження ризику розвитку раку шлунка.

Команда дослідників проаналізувала сучасну статистику захворюваності на рак шлунка у різних країнах світу, а також фактори, які впливають на поширення цієї онкології. Використовуючи ці дані, вони змоделювали майбутню динаміку захворювання серед молодих людей.

Окремо враховували, яку роль відіграє Helicobacter pylori, і який ефект можуть мати програми боротьби з цією інфекцією. Результати вражають: за умови впровадження ефективних заходів профілактики та лікування кількість випадків раку шлунка вдасться скоротити майже на 75%.

Географія ризику: де ситуація найгірша

Азія стала регіоном з найвищим очікуваним рівнем захворюваності – тут прогнозують понад 10 мільйонів нових випадків раку шлунка серед представників покоління 2008 – 2017 років. Основний вплив мають густонаселені країни, такі як Індія та Китай, де разом може бути зафіксовано аж 6,5 мільйона хворих.

Водночас, хоча в Африці на південь від Сахари нині реєструють відносно небагато таких випадків, через стрімке зростання населення до 2040 років кількість хворих може зрости у шість разів у порівнянні з 2022 роком.

Щодо України, дослідники виявили понад 4,5 мільйона представників молодого покоління, які перебувають у групі ризику щодо раку шлунка. Орієнтовно 75 тисяч з них можуть захворіти протягом життя, і приблизно у 60 тисяч хворобу спровокує саме Helicobacter pylori.

Масове впровадження програм з виявлення й лікування Helicobacter pylori могло б значно знизити тягар раку шлунка у світі. Це ще раз доводить, наскільки важливо приділяти увагу профілактиці та сучасній діагностиці у боротьбі з онкологічними захворюваннями.