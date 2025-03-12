Чому люди насправді займаються спортом: виявили основну мотивацію

Багато людей стверджує, що займається спортом для підтримання свого здоров’я. Однак дослідження, проведені із застосуванням штучного інтелекту та машинного навчання, показують, що насправді основним мотивом для тренувань є зовсім інша причина.

Згідно з даними наукових публікацій, лише дві години фізичної активності на тиждень здатні запобігти до 30% захворювань, покращити якість життя та навіть продовжити його, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of Medical Internet Research.

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Попри це, лише близько чверті людей систематично займаються спортом. Це дозволяє припустити, що користь для здоров’я не є достатньо переконливим аргументом для більшості людей, аби спонукати їх до фізичної активності. Хоча саме це пояснення найчастіше згадується у відповідях на питання, що надихає займатися спортом.

Ново дослідження мотивації заняття спорту

Група дослідників із Тель-Авівського університету в Ізраїлі вирішила детальніше вивчити цей парадокс. Учені висунули гіпотезу, що учасники опитувань могли бути не повністю чесними у своїх відповідях, що ускладнює отримання точного уявлення про фактори мотивації до регулярних тренувань.

Щоб обійти цю проблему, спеціалісти відмовилися від традиційних методів анкетування та звернулися до технологій штучного інтелекту. Вони почали аналізувати коментарі зі спортивних і мотиваційних спільнот у соціальній мережі Reddit. Ця платформа зазвичай дозволяє користувачам висловлюватися відкрито, анонімно та без страху осуду.

Чому люди займаються спортом

Аналіз понад 1500 коментарів користувачів показав, що основною причиною, через яку люди вирішують розпочати займатися спортом, є прагнення покращити свою зовнішність. Цей мотив згадувався майже у 24% учасників. На другому місці виявилося бажання зміцнити здоров’я (18,9%), а третім важливим фактором стало позитивне впливання фізичних вправ на психічний стан, що зазначили 16,9% користувачів Reddit.

Люди займаються спортом переважно для того, щоб виглядати привабливо. Хоча в опитуваннях вони часто вказують, що основною метою є здоров’я, насправді їх більше хвилює наявність "кубиків" на пресі,

– зазначив професор Іфтах Гепнер, один з авторів дослідження.

Він також підкреслив важливість розуміння справжніх мотивів для створення програм, які допоможуть ефективніше мотивувати людей до занять спортом та ведення здорового способу життя.

Ще один важливий аспект дослідження стосувався стратегій, які допомагають людям залишатися фізично активними. Приблизно третина опитаних зазначила, що ключовим фактором для них стало формування звички до тренувань.

Також 13,9% респондентів ставили перед собою конкретні цілі, такі як зниження ваги чи досягнення певного результату, наприклад, пробігти задану дистанцію. Серед інших згаданих методів були спілкування під час тренувань, перегляд навчальних відеороликів на YouTube, використання спеціальних додатків для занять спортом та фінансові витрати, наприклад, придбання абонемента у спортзал.

Найчастіше користувачі рекомендували сформувати звичку тренуватися, що вказує на ефективність цього підходу, підтверджену особистим досвідом.