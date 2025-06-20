Популярний вітамін ефективний проти розсіяного склерозу

Серед медиків тривалий час точилися суперечки щодо ролі вітаміну D у лікуванні розсіяного склерозу (РС). І ось, французькі дослідники зробили важливий крок вперед: їхнє перше масштабне рандомізоване дослідження продемонструвало реальні переваги добавок вітаміну D для людей із ранніми проявами цього захворювання.

У роботі взяли участь 316 добровольців із клінічно ізольованим синдромом – цим терміном медики позначають початкову стадію, коли симптоми нагадують розсіяний склероз, але діагноз ще не остаточно підтверджений. Варто зазначити, що не всі такі випадки переходять у класичну форму РС, проте для багатьох це питання часу, пише 24 Канал з посилання на Medscape.

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Нове дослідження розсіяного склерозу

Середній вік учасників був приблизно 35 років, і жоден із них не отримував базових ліків для контролю перебігу РС. Водночас 80% на старті пройшли коротку інтенсивну терапію кортикостероїдами, а кожна п’ята особа мала суттєвий дефіцит вітаміну D (менше 30 нмоль/л).

Пацієнтів розподілили випадковим чином на дві групи: одна отримувала кожні два тижні потужну дозу вітаміну D3 (100 000 МО), інша – плацебо. Дослідження тривало достатньо довго, аби зробити висновки про розвиток хвороби.

Вітамін D проти розсіяного склерозу

Результати вражають: активне прогресування захворювання спостерігалося лише у 60% тих, хто приймав вітамін D, проти 74% у групі плацебо. Це означає, що ризик ускладнень зменшився на 14%. Крім того, середній час до погіршення стану був у групі вітаміну D майже у двічі довший – 432 дні проти 224 днів у тих, хто приймав плацебо.

Особливо виражений захисний ефект виявили у пацієнтів із початково низьким рівнем вітаміну D у крові. Також краще відповідали на терапію ті, у кого не було уражень спинного мозку, та пацієнти, які не застосовували кортикостероїди.

Експерти наголошують: хоча ці результати не можна автоматично переносити на всі стадії РС, вони відкривають нові перспективи для використання вітаміну D як простого та безпечного засобу, що може уповільнити перебіг цієї хвороби.