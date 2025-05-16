Виявили ще один симптом мікроінсульту, який виникає, коли нема інших ознак

Нове дослідження скандинавських учених доводить: навіть після так званого "мікроінсульту" — транзиторної ішемічної атаки — пацієнти можуть тривалий час відчувати хронічну втому, депресію та когнітивні порушення.

Симптоми транзиторної ішемічної атаки (ТІА), яку часто називають мікроінсультом, зазвичай зникають протягом 24 годин. Однак нове дослідження, опубліковане в журналі Neurology, показало, що наслідки цього стану можуть зберігатися значно довше, повідомляє 24 Канал.

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Як зазначає невролог Борис Модрау з лікарні Ольборзького університету (Данія), у пацієнтів після перенесеної ТІА можливі такі прояви, як асиметрія обличчя, слабкість кінцівок чи порушення мовлення, які минають протягом дня.

Проте частина людей продовжує стикатися з різними проблемами: зниженням загального самопочуття, труднощами у мисленні, депресивними станами, тривожністю та хронічною втомою. За словами Модрау, у деяких учасників дослідження відчуття втоми зберігалося навіть через рік після мікроінсульту.

Нове дослідження мікроінсульту

У дослідженні взяли участь 354 особи середнього віку 70 років, які перенесли ТІА. Вони відповідали на питання щодо свого самопочуття та рівня втоми протягом перших двох тижнів після епізоду, а також через три, шість та дванадцять місяців.

Анкета дозволяла оцінити п’ять типів втоми: загальну втому, фізичну слабкість, зниження активності, втрату мотивації та ментальне виснаження. Оцінки варіювалися від 4 до 20 балів: чим вищий результат, тим сильніші прояви втоми.

Нетипові симптоми мікроінсульту

На початку дослідження середній показник становив 12,3 бала, через три місяці знизився до 11,9, через шість – до 11,4, а через рік – до 11,1. На другому тижні після ТІА втому понад 12 балів відзначали 61% учасників, а через три, шість і дванадцять місяців 54%.

Магнітно-резонансна томографія показала, що наявність тромбів спостерігалася як у тих, хто скаржився на втому, так і в тих, хто почувався краще. Тобто втома не обов’язково пов’язана з фізичними наслідками інсульту.

Дослідники також виявили, що у пацієнтів з хронічною втомою удвічі частіше зустрічалися епізоди тривожності чи депресії в анамнезі.

Ми побачили, що тривала втома досить поширене явище серед учасників нашого дослідження. Якщо людина відчувала значну втому у перші два тижні після виписки з лікарні, швидше за все, це відчуття залишиться на рік,

– підкреслив Борис Модрау.

На його думку, подальше спостереження за пацієнтами з ТІА упродовж кількох місяців дозволить краще виявляти тих, хто схильний до тривалої втоми і потребує спеціального догляду.

Автори зауважують, що їхня робота не доводить причинно-наслідкового зв’язку між ТІА та хронічною втомою, а лише фіксує можливу взаємозалежність. Вони також підкреслюють, що певні обмеження дослідження пов’язані з тим, що частину анкет заповнювали родичі чи опікуни пацієнтів, що могло вплинути на точність результатів, зокрема у питаннях, які стосуються втоми.