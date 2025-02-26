Виразка шлунка: причини, симптоми, ускладнення та лікування

Виразкова хвороба шлунка – це патологія, яка характеризується утворенням відкритих глибоких запалень (виразок) на слизовій оболонці шлунка. Ця хвороба може бути небезпечною для життя людини.

Причини виникнення виразок

Виразки утворюються, якщо захисний шар слизової оболонки шлунка пошкоджується, що робить її вразливою до дії шлункової кислоти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Основні причини:

Інфекція Helicobacter pylori. Ця бактерія може передаватися через прямий контакт (наприклад, поцілунки) або через забруднену їжу та воду. Приймання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), таких як аспірин, ібупрофен, напроксен, особливо у високих дозах або при тривалому використанні. Комбінація НПЗП з іншими ліками (стероїдами, антикоагулянтами, інгібіторами зворотного захоплення серотоніну).

Раніше вважалося, що певні харчі можуть провокувати виникнення виразок, проте сучасні дослідження спростували цю теорію.

Фактори ризику

Існують фактори, які не є безпосередньою причиною хвороби, але погіршують її перебіг і ускладнюють загоєння виразок:

Куріння, особливо у людей, інфікованих Helicobacter pylori.

Вживання алкоголю, який подразнює слизову оболонку шлунка та підсилює вироблення кислоти.

Стреси та депресія.

Споживання шкідливої їжі.

Симптоми виразки шлунка

Основні ознаки захворювання:

Пекучий біль у ділянці живота.

Відчуття здуття, відрижка, відчуття переповненості.

Нудота, печія.

Втрата апетиту або непереносимість жирної їжі.

У деяких випадках можуть з’являтися більш серйозні симптоми:

Блювання з кров’ю, яка може бути червоною або чорною.

Дьогтеподібний (чорний) кал або домішки крові у випорожненнях.

Задишка, безпричинна слабкість.

Незрозуміла втрата ваги та зміни апетиту.

Виразки шлунка можуть виникати у будь-якому віці, включаючи дітей, проте найчастіше захворювання зустрічається у людей старше 60 років. Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки.

Ускладнення виразки

Хоча ускладнення трапляються рідко, вони можуть бути небезпечними для життя:

Внутрішні кровотечі. Вони проявляються анемією, блюванням із кров’ю або наявністю кров’янистих виділень у калі. Перфорація стінки шлунка. Виразка може пробити стінку шлунка, що в окремих випадках призводить до розвитку перитоніту (запалення черевної порожнини). Обструкція шлунка. Виразки можуть утруднювати проходження їжі, спричиняючи блювання, швидке насичення та втрату ваги. Рак шлунка.

Діагностика та лікування виразки

Діагностика хвороби включає:

Ендоскопію, за допомогою якої лікар оглядає шлунок зсередини. Біопсію – взяття зразка слизової оболонки для лабораторного аналізу.

Аналізи для виявлення Helicobacter pylori:

аналіз крові;

аналіз калу на антигени;

дихальний тест.

Лікування виразки шлунка

Терапія залежить від причини появи виразки й може включати:

Знищення Helicobacter pylori за допомогою антибіотиків. Інгібітори протонної помпи – препарати, що знижують вироблення шлункового соку. Блокатори рецепторів гістаміну для зменшення кислотності. Антациди, які нейтралізують шлункову кислоту та зменшують больові відчуття. Цитопротективні засоби, що захищають слизову оболонку шлунка (наприклад, сукральфат або мізопростол).

Якщо виразка викликана прийманням НПЗП, лікар може порекомендувати альтернативні засоби, наприклад, парацетамол.

Рекомендації для полегшення стану

Замініть знеболювальні препарати на ті, які не подразнюють слизову оболонку шлунка.

Навчіться справлятися зі стресом за допомогою психологічних методик, спілкування, ведення щоденника.

Відмовтеся від куріння та обмежте вживання алкоголю.

За умови правильного лікування більшість виразок загоюються протягом 1 – 2 місяців. Після курсу терапії рекомендується повторне тестування на Helicobacter pylori (не раніше ніж через місяць).

Виразкова хвороба шлунка – це серйозне захворювання, яке потребує своєчасної діагностики та лікування. Дотримання рекомендацій лікаря та зміна способу життя допоможуть уникнути ускладнень, покращити якість життя та прискорити одужання.

Дієта при виразковій хворобі шлунка

При виразковій хворобі шлунка дієта має важливе значення для підтримання стану здоров'я, запобігання ускладненням і сприяння загоєнню виразки. Основна мета – зменшити подразнення слизової оболонки шлунка, знизити секрецію шлункового соку та створити сприятливі умови для відновлення тканин.

Що можна їсти

Супи: легкі овочеві або молочні супи без смажених інгредієнтів.

легкі овочеві або молочні супи без смажених інгредієнтів. Каші: вівсянка, манка, рисова каша на воді чи молоці (добре розварені).

вівсянка, манка, рисова каша на воді чи молоці (добре розварені). М'ясо і риба: нежирні сорти (курка, індичка, кролик, телятина), приготовані на пару або відварені.

нежирні сорти (курка, індичка, кролик, телятина), приготовані на пару або відварені. Молочні продукти: молоко, вершки, нежирний сир, кисломолочні продукти (без підвищеної кислотності).

молоко, вершки, нежирний сир, кисломолочні продукти (без підвищеної кислотності). Яйця: відварені некруто або у вигляді парових омлетів.

відварені некруто або у вигляді парових омлетів. Овочі: відварені, запечені або приготовані на пару (морква, картопля, кабачки, гарбуз, цвітна капуста).

відварені, запечені або приготовані на пару (морква, картопля, кабачки, гарбуз, цвітна капуста). Фрукти: солодкі сорти без шкірки (запечені яблука, банани).

солодкі сорти без шкірки (запечені яблука, банани). Жири: вершкове масло, рафінована олія в невеликій кількості.

вершкове масло, рафінована олія в невеликій кількості. Напої: слабо заварений чай, відвар шипшини, компоти із солодких ягід і фруктів, киселі.

Заборонені продукти

Смажені, жирні, гострі та копчені страви.

Алкоголь, газовані напої, кава, міцний чай.

Прянощі, спеції, соуси, кетчуп, майонез.

Грубі овочі з високим вмістом клітковини (капуста, редька, редис, цибуля, часник, гриби).

Кислі фрукти та ягоди (цитрусові, ківі, журавлина).

Консерви, ковбасні вироби.

Свіжий хліб, здоба, випічка з дріжджами.

Шоколад, какао, солодощі з кремом.

Їжу бажано готувати на пару, запікати або відварювати, подрібнювати (перемелювати у блендері або добре пережовувати). Уникайте смаження, оскільки смажені страви подразнюють слизову оболонку шлунка.

Слідкуйте за регулярністю харчування, щоб уникати тривалих перерв між прийомами їжі. Прислухайтеся до свого організму: якщо якийсь продукт викликає дискомфорт, його слід виключити з раціону. Перед початком варто проконсультуватись з лікарем.