Язва желудка: причины, симптомы, осложнения и лечение

Язвенная болезнь желудка – это патология, которая характеризуется образованием открытых глубоких воспалений (язв) на слизистой оболочке желудка. Эта болезнь может быть опасной для жизни человека.

Причины возникновения язв

Язвы образуются, если защитный слой слизистой оболочки желудка повреждается, что делает ее уязвимой к действию желудочной кислоты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Основные причины:

Инфекция Helicobacter pylori. Эта бактерия может передаваться через прямой контакт (например, поцелуи) или через загрязненную пищу и воду. Прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как аспирин, ибупрофен, напроксен, особенно в высоких дозах или при длительном использовании. Комбинация НПВП с другими лекарствами (стероидами, антикоагулянтами, ингибиторами обратного захвата серотонина).

Ранее считалось, что определенные продукты могут провоцировать возникновение язв, однако современные исследования опровергли эту теорию.

Факторы риска

Существуют факторы, которые не являются непосредственной причиной болезни, но ухудшают ее течение и затрудняют заживление язв:

Курение, особенно у людей, инфицированных Helicobacter pylori.

Употребление алкоголя, который раздражает слизистую оболочку желудка и усиливает выработку кислоты.

Стрессы и депрессия.

Потребление вредной пищи.

Симптомы язвы желудка

Основные признаки заболевания:

Жгучая боль в области живота.

Ощущение вздутия, отрыжка, ощущение переполненности.

Тошнота, изжога.

Потеря аппетита или непереносимость жирной пищи.

В некоторых случаях могут появляться более серьезные симптомы:

Рвота с кровью, которая может быть красной или черной.

Дегтеобразный (черный) кал или примесь крови в испражнениях.

Одышка, беспричинная слабость.

Необъяснимая потеря веса и изменения аппетита.

Язвы желудка могут возникать в любом возрасте, включая детей, однако чаще всего заболевание встречается у людей старше 60 лет. Мужчины болеют чаще, чем женщины.

Осложнения язвы

Хотя осложнения случаются редко, они могут быть опасными для жизни:

Внутренние кровотечения. Они проявляются анемией, рвотой с кровью или наличием кровянистых выделений в кале. Перфорация стенки желудка. Язва может пробить стенку желудка, что в отдельных случаях приводит к развитию перитонита (воспаление брюшной полости). Обструкция желудка. Язвы могут затруднять прохождение пищи, вызывая рвоту, быстрое насыщение и потерю веса. Рак желудка.

Диагностика и лечение язвы

Диагностика болезни включает:

Эндоскопию, с помощью которой врач осматривает желудок изнутри. Биопсию – взятие образца слизистой оболочки для лабораторного анализа.

Анализы для выявления Helicobacter pylori:

анализ крови;

анализ кала на антигены;

дыхательный тест.

Лечение язвы желудка

Терапия зависит от причины появления язвы и может включать:

Уничтожение Helicobacter pylori с помощью антибиотиков. Ингибиторы протонной помпы – препараты, снижающие выработку желудочного сока. Блокаторы рецепторов гистамина для уменьшения кислотности. Антациды, которые нейтрализуют желудочную кислоту и уменьшают болевые ощущения. Цитопротективные средства, защищающие слизистую оболочку желудка (например, сукральфат или мизопростол).

Если язва вызвана приемом НПВП, врач может порекомендовать альтернативные средства, например, парацетамол.

Рекомендации для облегчения состояния

Замените обезболивающие препараты на те, которые не раздражают слизистую оболочку желудка.

Научитесь справляться со стрессом с помощью психологических методик, общения, ведения дневника.

Откажитесь от курения и ограничьте употребление алкоголя.

При условии правильного лечения большинство язв заживают в течение 1 – 2 месяцев. После курса терапии рекомендуется повторное тестирование на Helicobacter pylori (не ранее чем через месяц).

Язвенная болезнь желудка – это серьезное заболевание, которое требует своевременной диагностики и лечения. Соблюдение рекомендаций врача и изменение образа жизни помогут избежать осложнений, улучшить качество жизни и ускорить выздоровление.

Диета при язвенной болезни желудка

При язвенной болезни желудка диета имеет важное значение для поддержания состояния здоровья, предотвращения осложнений и содействия заживлению язвы. Основная цель – уменьшить раздражение слизистой оболочки желудка, снизить секрецию желудочного сока и создать благоприятные условия для восстановления тканей.

Что можно есть

Супы: легкие овощные или молочные супы без жареных ингредиентов.

легкие овощные или молочные супы без жареных ингредиентов. Каши: овсянка, манка, рисовая каша на воде или молоке (хорошо разваренные).

овсянка, манка, рисовая каша на воде или молоке (хорошо разваренные). Мясо и рыба: нежирные сорта (курица, индейка, кролик, телятина), приготовленные на пару или отварные.

нежирные сорта (курица, индейка, кролик, телятина), приготовленные на пару или отварные. Молочные продукты: молоко, сливки, нежирный творог, кисломолочные продукты (без повышенной кислотности).

молоко, сливки, нежирный творог, кисломолочные продукты (без повышенной кислотности). Яйца: отварные всмятку или в виде паровых омлетов.

отварные всмятку или в виде паровых омлетов. Овощи: отварные, запеченные или приготовленные на пару (морковь, картофель, кабачки, тыква, цветная капуста).

отварные, запеченные или приготовленные на пару (морковь, картофель, кабачки, тыква, цветная капуста). Фрукты: сладкие сорта без кожуры (запеченные яблоки, бананы).

сладкие сорта без кожуры (запеченные яблоки, бананы). Жиры: сливочное масло, рафинированное масло в небольшом количестве.

сливочное масло, рафинированное масло в небольшом количестве. Напитки: слабо заваренный чай, отвар шиповника, компоты из сладких ягод и фруктов, кисели.

Запрещенные продукты

Жареные, жирные, острые и копченые блюда.

Алкоголь, газированные напитки, кофе, крепкий чай.

Пряности, специи, соусы, кетчуп, майонез.

Грубые овощи с высоким содержанием клетчатки (капуста, редька, редис, лук, чеснок, грибы).

Кислые фрукты и ягоды (цитрусовые, киви, клюква).

Консервы, колбасные изделия.

Свежий хлеб, сдоба, выпечка с дрожжами.

Шоколад, какао, сладости с кремом.

Пищу желательно готовить на пару, запекать или отваривать, измельчать (перемалывать в блендере или хорошо пережевывать). Избегайте жарки, поскольку жареные блюда раздражают слизистую оболочку желудка.

Следите за регулярностью питания, чтобы избегать длительных перерывов между приемами пищи. Прислушивайтесь к своему организму: если какой-то продукт вызывает дискомфорт, его следует исключить из рациона. Перед началом стоит проконсультироваться с врачом.