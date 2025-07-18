Дослідження на мільйонах дітей ще раз спростувало брехню, яку поширюються антивакцинатори

Масштабне дослідження, що охопило понад 1,2 мільйона дітей у Данії, вкотре підтвердило: вакцинація у ранньому віці не пов’язана з розвитком аутизму, астми та інших захворювань.

Хоча медична спільнота вже неодноразово наголошувала на безпечності щеплень, деякі батьки досі вірять у міфи щодо їхнього складу, зокрема – через наявність у вакцинах солей алюмінію. Свіже дослідження, опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine, розвіяло й ці сумніви, пише 24 Канал.

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Науковці з’ясували, що кількість алюмінію, яку отримують діти під час вакцинації, надто мізерна, аби завдати шкоди здоров’ю.

Чому увага до солей алюмінію?

Алюмінієві солі у вакцинах виконують роль ад’ювантів – допоміжних речовин, які підсилюють імунну відповідь організму на щеплення. Проте скептики часто використовують цей компонент як аргумент у своїх побоюваннях: мовляв, алюміній може сприяти розвитку алергій, аутоімунних чи неврологічних розладів. Раніше такі ризики виявляли переважно у дослідах на тваринах або за участі невеликих груп дітей.

Щоб отримати більш точну відповідь, данські науковці проаналізували медичні дані дітей, які отримували щеплення у період з 1997 до 2020 року. Вони підрахували загальне надходження алюмінієвих солей до двох років і порівняли ці цифри із захворюваністю у дітей.

Як з’ясувалося, малюки, які отримували вакцини з ад’ювантами, не демонстрували підвищеного, а у деяких випадках – навіть трохи зниженого ризику виникнення 50 різних хронічних хвороб. Ба більше, навіть збільшення кількості щеплень не впливало на здоров’я в негативний бік.

Безпека підтверджена масштабними даними

Дослідники пояснюють: кількість алюмінію, що містяться у вакцинах, настільки малі, що навіть не впливають на рівень цієї речовини у крові дітей у день щеплення. Тривогу щодо імуно чи нейротоксичності алюмінію раніше викликали дослідження на тваринах, де використовували у рази більші дози й вводили їх набагато частіше, ніж це відбувається у людській практиці.

Отже, черговий раз підтверджено: вакцинація – безпечна та необхідна процедура для здоров’я дітей, а побоювання щодо алюмінію у складі препаратів не мають під собою жодних підстав.