Исследование на миллионах детей еще раз опровергло ложь, которую распространяют антивакцинаторы

Масштабное исследование, охватившее более 1,2 миллиона детей в Дании, в очередной раз подтвердило: вакцинация в раннем возрасте не связана с развитием аутизма, астмы и других заболеваний.

Хотя медицинское сообщество уже неоднократно подчеркивало безопасность прививок, некоторые родители до сих пор верят в мифы об их составе, в частности – из-за наличия в вакцинах солей алюминия. Свежее исследование, опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine, развеяло и эти сомнения, пишет 24 Канал.

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Ученые выяснили, что количество алюминия, которое получают дети во время вакцинации, слишком мизерное, чтобы нанести вред здоровью.

Почему внимание к солям алюминия?

Алюминиевые соли в вакцинах выполняют роль адъювантов – вспомогательных веществ, которые усиливают иммунный ответ организма на прививку. Однако скептики часто используют этот компонент как аргумент в своих опасениях: мол, алюминий может способствовать развитию аллергий, аутоиммунных или неврологических расстройств. Ранее такие риски выявляли преимущественно в опытах на животных или с участием небольших групп детей.

Чтобы получить более точный ответ, датские ученые проанализировали медицинские данные детей, которые получали прививки в период с 1997 до 2020 года. Они подсчитали общее поступление алюминиевых солей до двух лет и сравнили эти цифры с заболеваемостью у детей.

Как выяснилось, малыши, получавшие вакцины с адъювантами, не демонстрировали повышенного, а в некоторых случаях – даже немного сниженного риска возникновения 50 различных хронических болезней. Более того, даже увеличение количества прививок не влияло на здоровье в негативную сторону.

Безопасность подтверждена масштабными данными

Исследователи объясняют: количество алюминия, содержащихся в вакцинах, настолько малы, что даже не влияют на уровень этого вещества в крови детей в день прививки. Тревогу по иммуно- или нейротоксичности алюминия ранее вызвали исследования на животных, где использовали в разы большие дозы и вводили их гораздо чаще, чем это происходит в человеческой практике.

Итак, очередной раз подтверждено: вакцинация – безопасная и необходимая процедура для здоровья детей, а опасения относительно алюминия в составе препаратов не имеют под собой никаких оснований.