Вдовиний горб: що це, чому виникає та як побороти

Вдовиний горб – це не надто гарна назва для кіфозу – стану, при якому у верхній частині спини утворюється вигин або "горб". Це явище стало більш поширеним через спосіб, у який люди використовують свої смартфони.

Можливо, ви чули термін "вдовиний горб", але це не є медичним терміном. Ця народна назва описує викривлення хребта, яке може призводити до того, що верхня частина спини виглядає округлою або сутулою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Правильний медичний термін для цього стану – кіфоз.

Ознаки вдовиного горба

Хребет людини має природне викривлення. Ці вигини допомагають нам стояти прямо та зберігати рівновагу.

Кіфоз виникає, коли кут викривлення хребта виходить за межі типової норми. Ступінь серйозності цього стану може варіюватися. Загалом, чим більше викривлення хребта, тим сильніші симптоми.

Симптоми кіфозу можуть включати:

округлі плечі або горб на спині;

біль або скутість у спині;

відчуття втоми або виснаження;

напружені задні м’язи стегна.

Хоча рідко, але більш серйозні симптоми можуть виникати, коли хребет продовжує викривлятися і здавлює інші частини тіла, такі як легені, нерви та травний тракт.

Серйозні ускладнення кіфозу можуть включати:

хронічний біль у спині;

наростальні труднощі з фізичними завданнями, такими як ходьба, підняття голови вгору або вставання з сидячого положення;

оніміння або поколювання у ногах;

задишка або труднощі з диханням;

проблеми з травленням, такі як труднощі з ковтанням або печія;

труднощі з контролем сечового міхура або кишківника.

Чому виникає вдовиний горб

Різні фактори можуть сприяти розвитку кіфозу. Серед них:

Погана постава

Вона охоплює:

сутулість або нахил вперед, наприклад, за комп’ютером або перед телевізором;

нахил назад у кріслах;

носіння важких вантажів на спині, наприклад, рюкзака, повного книг.

Травми хребта

Деякі травми хребта, такі як переломи, можуть пошкодити хребет і вплинути на його викривлення.

Стан кісток або хребта

Основні хвороби кісток або хребта також можуть спричинити кіфоз, особливо у старших людей. Наприклад, дегенеративні захворювання дисків або остеопороз.

Старіння

З віком природне викривлення хребта зазвичай збільшується. За оцінками, поширеність кіфозу серед літніх людей становить 20– 40%.

Інші фактори, які можуть сприяти кіфозу з віком, включають:

Зниження мобільності. Це впливає на м’язи, зв’язки в спині, поставу та положення тіла.

Сила м’язів. Слабкість м’язів спини, зокрема розгиначів спини, асоціюється зі збільшенням кута кіфозу у жінок віком понад 60 років.

Сенсорні зміни. Зниження сенсорного сприйняття, такого як зір, дотик або просторове усвідомлення, також може впливати на поставу.

Вроджені стани

Кіфоз може бути вродженим, якщо хребет не розвинувся належним чином до народження.

Кіфоз також може виникнути під час швидкого росту, наприклад, у підлітків. Це називається кіфоз Шойермана. Замість прямокутної форми хребців у людей з цим станом хребці мають трикутну форму, що посилює викривлення хребта.

Рак

Рак хребта може послабити хребці, що може сприяти кіфозу. Крім того, хімієтерапія та радіотерапія також можуть викликати подібний ефект.

Як діагностується кіфоз

Лікар проведе фізичний огляд, виміряє ваш зріст, огляне спину й, можливо, натисне на хребет, щоб перевірити наявність болю чи чутливості.

Він також може попросити вас нахилитися вперед, як при спробі дотягнутися до пальців ніг, що допомагає краще побачити вигин хребта. Рентген, МРТ або КТ можуть допомогти уточнити стан.

Якщо ви спостерігаєте збільшення болю, слабкість чи викривлення спини, обов’язково зверніться до лікаря.

Як лікують вдовиний горб

Методи лікування залежать від вашого загального стану здоров’я та серйозності кіфозу:

Правильна постава. Фізичні вправи й заняття йогою. Ліки від болю. Лікування основних станів. Ортопедичний корсет. Фізіотерапія. Операція при важкому кіфозі.

При вчасному виявленні багато людей із кіфозом можуть прожити активне життя без необхідності хірургічного втручання.