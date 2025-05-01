Чи дійсно щеплення в одну руку підсилює імунну відповідь

Вчені виявили, що вакцинація первинною та бустерною дозою в одне й те саме плече може забезпечити потужнішу імунну відповідь.

Результати дослідження опубліковані в журналі Cell, повідомляє 24 Канал. Пояснення цього ефекту криється у роботі лімфатичних вузлів.

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Чому щеплення краще робити в одну руку

Після першої ін'єкції імунна система "тренує" пам'ятні В-клітини саме в лімфовузлах, розташованих найближче до місця уколу.

Коли бустер вводиться в ту ж руку, ці клітини швидше активуються за допомогою макрофагів – імунних клітин, що координують захист організму. Це дозволяє виробляти антитіла активніше вже на ранніх етапах.

Деталі експерименту

У дослідженні брали участь 30 людей, які отримували вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19. Половину з них вакцинували в одну руку, іншу – в різні.

Через тиждень у першої групи був вищий рівень нейтралізуючих антитіл, особливо проти варіантів вірусу, як-от Дельта та Омікрон.

Через чотири тижні показники в обох групах зрівнялися, однак саме початковий період може мати критичне значення під час спалаху захворювання.

Макрофаги – це не лише "прибиральники", які знищують віруси. Вони ще й активують імунну пам’ять під час ревакцинації,

– зазначила імунологиня Рама Денні.

Важливо. Якщо ваші попередні щеплення були зроблені в різні руки - турбуватись не варто. Але у ситуаціях, коли потрібно швидко підсилити захист, науковці радять обирати те саме плече.