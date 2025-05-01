Действительно ли прививка в одну руку усиливает иммунный ответ

Ученые обнаружили, что вакцинация первичной и бустерной дозой в одно и то же плечо может обеспечить более мощный иммунный ответ.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, сообщает 24 Канал. Объяснение этого эффекта кроется в работе лимфатических узлов.

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Почему прививки лучше делать в одну руку

После первой инъекции иммунная система "тренирует" памятные В-клетки именно в лимфоузлах, расположенных ближе всего к месту укола.

Когда бустер вводится в ту же руку, эти клетки быстрее активируются с помощью макрофагов – иммунных клеток, координирующих защиту организма. Это позволяет вырабатывать антитела активнее уже на ранних этапах.

Детали эксперимента

В исследовании принимали участие 30 человек, которые получали вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19. Половину из них вакцинировали в одну руку, другую – в разные.

Через неделю у первой группы был выше уровень нейтрализующих антител, особенно против вариантов вируса, таких как Дельта и Омикрон.

Через четыре недели показатели в обеих группах сравнялись, однако именно начальный период может иметь критическое значение во время вспышки заболевания.

Макрофаги – это не только "уборщики", которые уничтожают вирусы. Они еще и активируют иммунную память во время ревакцинации,

– отметила иммунолог Рама Денни.

Важно. Если ваши предыдущие прививки были сделаны в разные руки - беспокоиться не стоит. Но в ситуациях, когда нужно быстро усилить защиту, ученые советуют выбирать то же плечо.