Документ стал результатом более трех лет переговоров, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. Одной из ключевых тем, которые вызвали споры, стал справедливое распределение вакцин и лекарств между странами с разным уровнем дохода.

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В то же время достижение соглашения расценивают как важную победу для ВОЗ, что подчеркивает ее центральную роль в глобальном реагировании на вызовы здравоохранения.

Это исторический момент. Даже без участия США страны демонстрируют приверженность принципам многосторонности,

– заявила Нина Швальбе, основательница Spark Street Advisors.

Второй подобный документ в истории ВОЗ

Соглашение стало лишь вторым юридически обязывающим пактом за всю 75-летнюю историю ВОЗ. Первым была рамочная конвенция по борьбе против табака, принятая в 2003 году.

Новое соглашение призвано уменьшить неравенство в доступе к медицинским инновациям и предусматривает обязательства правительств внедрять политики, которые регулируют доступ к результатам научных исследований, обеспечивают равноправный доступ к лекарствам, вакцин и других средств в случае новой пандемии.

Основные положения пакта

Статья 9 обязывает страны принять национальные политики для открытого доступа к результатам медицинских разработок.

В случае пандемии производители должны передавать ВОЗ 20% произведенных средств, из которых 10% – бесплатно как гуманитарную помощь, а еще 10% – продавать по доступной цене.

ВОЗ получит право мониторить глобальные цепи поставок и поддерживать развитие местного производства масок, вакцин и других необходимых товаров.

Заметьте. Документ также закрепляет первое в истории международное обязательство по обмену технологиями. Особенно сложными были переговоры по статье 11, которая касается передачи знаний, технологий и производственных мощностей странам с низким доходом – чтобы они могли самостоятельно производить необходимые средства во время кризисных ситуаций.

Дальнейшие шаги

Окончательное утверждение соглашения должно состояться на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае. Однако его принятие пока не гарантировано: некоторые положения, в частности относительно доступа к патогенам и распределения выгод, до сих пор остаются предметом дискуссий.

США, которые являются крупнейшим донором ВОЗ, пока не будут участвовать в новом пакте. Их отстранение связано с предыдущим решением администрации Дональда Трампа о выходе из организации.

Несмотря на это, как отметили в ВОЗ, новое соглашение – это серьезный шаг в направлении глобальной солидарности и усиления коллективной готовности к будущим угрозам.